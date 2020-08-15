Колишній юрист ФБР, пов'язаний із розслідуванням втручання Росії, готовий визнати себе винним у неправдивих свідченнях

Колишній юрист ФБР, обвинувачений у зміні критично важливого документа, використаного в зв'язку зі стеженням ФБР за колишнім членом виборчої кампанії Трампа Картером Пейджем, у п'ятницю погодився визнати себе винним у дачі неправдивих свідчень.

Звинувачення проти Кевіна Клайнсміта стали першою кримінальною справою, порушеною прокурором США Джоном Даремом у зв'язку з переглядом ним роботи слідства щодо російського втручання у вибори 2016 року, яке президент Дональд Трамп і його союзники називають «фальшивкою».

Міністр юстиції США Вільям Барр призначив Джона Дарема для розслідування можливих неправомірних дій федеральної влади, яка брала участь у спробах ФБР вивчити зв'язки між кампанією Дональда Трампа і Росією під час передвиборної кампанії, в результаті якої Трамп виграв у кандидата від Демократичної партії Гілларі Клінтон.

Очікується, що Клайнсміт, який працював на ФБР з 2015 по 2019 рік, визнає у федеральному суді у Вашингтоні, округ Колумбія, що він змінив електронного листа ЦРУ від червня 2017 року у такий спосіб, який дозволяє дійти висновку, що Пейдж, про якого відомо, що він був інформатором ЦРУ, не був «джерелом» цієї розвідслужби.

Згідно з судовими документами, ФБР запросило четвертий ордер для стеження за Пейджем, спираючись на сфальсифікований документ. Зміни у документі були виявлені минулого року генеральним інспектором Міністерства юстиції Майклом Горовіцем, який ініціював справу про кримінальне переслідування Клайнсміта.

Хоча стеження за Пейджем почалася лише після того, як він залишив кампанію Трампа, і було частиною більш широкого розслідування ФБР щодо російського втручання у вибори, Трамп і його прихильники скористалися цим як доказом того, що адміністрація колишнього президента Барака Обами «шпигувала» за його виборами.

Назвавши Клайнсміта «корумпованим юристом ФБР», Трамп заявив у п'ятницю репортерам Білого дому, що це лише початок нового розслідування Дарема.

«Насправді вони шпигували за моєю кампанією і їх зловили, і ви почуєте більше», – сказав Трамп.

В інтерв'ю телеканалові Fox News у четвер Барр описав заяву Клайнсміта як «свідчення того, що справи просуваються належним чином, як того вимагають факти в цьому розслідуванні».

Хоча Барр сказав, що «не збирається робити нічого недоречного перед виборами», він припустив, що може опублікувати висновки Дарема до листопадових виборів.

Розслідування щодо Росії було розпочате в липні 2016 року, незабаром після того, як ФБР отримало повідомлення від австралійської розвідки. У ньому містилася інформація, що Джордж Пападопулос, тодішній радник кампанії Дональда Трампа із зовнішньої політики, стверджував, що Росія звернулася до людей Трампа з пропозиціями допомоги у вигляді зливу тисяч компрометуючих електронних листів, які були викрадені в результаті зламу серверів демократів.

Окрім Пейджа і Падопулоса, ФБР вело розслідування ще двох учасників кампанії Дональда Трампа. Зрештою, незважаючи на те, що спецпрокурор Роберт Мюллер розкрив численні контакти між співробітниками кампанії Трампа і Росією, він дійшов висновку, що доказів для звинувачень в таємній змові недостатньо. Небагато відомо про те, що саме виявив Дарем і чи буде кому-небудь ще висунуте звинувачення. Хоча Барр дав зрозуміти, що стосовно Барака Обами, а також колишнього віце-президента і нинішнього кандидата в президенти від Демократичної партії Джо Байдена не проводиться розслідування, він заявив, що Дарем виявив «тривожні» докази неправомірних дій.

Барр, який минулого року став другим міністром юстиції США за час президентського терміну Трампа, зіштовхнувся з критикою через те, що публічно обговорював розслідування Дарема і відмовився дати обіцянку не публікувати висновки розслідування до президентських виборів 3 листопада, на яких Дональд Трамп протистоятиме Джо Байдену.