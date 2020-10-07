Чого чекати від теледебатів між кандидатами у віцепрезиденти США?

Зазвичай до дебатів других осіб виборчих перегонів прикуто небагато уваги, але цьогоріч, зважаючи на шпиталізацію президента США із коронавірусом, поважний вік обох кандидатів (Дональдові Трампу – 74, Джозефові Байдену – 77), – дискусія Майка Пенса і Камали Гарріс опиняється у центрі уваги.

Пандемія і те, як адміністрація Трампа дала їй раду, як очікується, буде однією з провідних тем дебатів кандидатів на посаду віцепрезидента США – 61-річного Майка Пенса і 55-річної Камали Гарріс.

Дебати відбудуться у приміщенні Університету Юти за посилених заходів безпеки через COVID-19. Зокрема, Пенс і Гарріс сидітимуть за столами на відстані майже 4 метри, кожен – за пластиковою огорожею. Команда Пенса, яка спершу відкинула цю ідею, врешті погодилася на умови. А маски для усіх членів аудиторії – обов’язкові.

«Усі повинні мати негативний тест на коронавірус перед тим, як увійти до місця проведення дебатів, зали дебатів чи периметру безпеки», – заявив представник організаторів дебатів Шон Вуд.

Минулого вівторка Дональд Трамп дебатував із Джозефом Байденом, а в ніч проти п’ятниці надійшли повідомлення про те, що Трамп заразився COVID-19.

Гарріс – не перша жінка, яка змагається за посаду віце-президента, але вона перша небілошкіра кандидатка (її мати родом із Індії, батько – із Ямайки).

У 1984 році Джеральдін Ферраро стала першою жінкою, яка вступила у віцепрезидентський двобій проти тодішнього кандидата на другу в країні посаду Джорджа Буша-старшого.

Мері-Кейт Кері, експертка Центру Міллера Університету Вірджинії, згадує: «Я пам’ятаю, було велике занепокоєння, як віцепрезидент Буш повинен змагатися з першою жінкою-кандидаткою на виборах. Він мав суперницькі якості і, очевидно, вмів гарно дебатувати, він був добре обізнаний, але водночас не хотів, щоб виглядало так, нібито він її цькував».

У 2008 році Америка спостерігала за дебатами між республіканкою Сарою Пейлін і демократом Джо Байденом.

Мітчелл Маккінні, професор Університету Міссурі, розповідає: «Очікування від дебатів між Пейлін і Байденом були такі високі, що єдиний раз за всію історію двобій між кандидатами на посаду віцепрезидента привернув більше уваги, ніж президентські дебати».

Виявлення у президента Дональда Трампа COVID-19 іще більше привертає увагу до зустрічі Гарріс і Пенса.

«Віцепрезидент Пенс на початку очолював оперативну групу Білого дому в боротьбі проти коронавірусу. Виглядає так, ніби Трамп перебрав на себе цю функцію, – каже Мері-Кейт Кері. – Втім, безсумнівно, Гарріс матиме претензії до Пенса щодо пандемії і говоритиме про всі ті речі, які він не зробив, але міг би зробити. В юридичному комітеті Сенату Камала має репутацію агресивного опонента. Вона відома тим, що розставляє свої пастки і намагається заманити у них людей… Із іншого боку, Пенс – достатньо незворушна людина. Іноді здається, що він взагалі не показує емоцій. Тож шанси, що він потрапить в одну з її пасток, – незначні».

Ці дебати, кажуть експерти, також важливі для політичного майбутнього обох політиків після виборів.

Алан Шедер, професор Університету Нортістерн, прогнозує: «Якщо Пенс проведе успішно дебати, як чотири роки тому, це допоможе йому посилити його шанси стати номінантом від партії у 2024 році. Це стосується і Камали Гарріс, яка, очевидно, достатньо молода і має довгострокові амбіції».

Після дебатів обидва політики мають намір продовжити участь у передвиборчих зустрічах. Майк Пенс проведе зустрічі з виборцями в деяких штатах, а Камала Гарріс планує разом із Байденом відвідати Аризону.