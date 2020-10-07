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07 жовтня 2020, Київ 21:25
Політика

Чого чекати від теледебатів між кандидатами у віцепрезиденти США?

Зазвичай до дебатів других осіб виборчих перегонів прикуто небагато уваги, але цьогоріч, зважаючи на шпиталізацію президента США із коронавірусом, поважний вік обох кандидатів (Дональдові Трампу – 74, Джозефові Байдену – 77), – дискусія Майка Пенса і Камали Гарріс опиняється у центрі уваги.

Пандемія і те, як адміністрація Трампа дала їй раду, як очікується, буде однією з провідних тем дебатів кандидатів на посаду віцепрезидента США – 61-річного Майка Пенса і 55-річної Камали Гарріс.

Дебати відбудуться у приміщенні Університету Юти за посилених заходів безпеки через COVID-19. Зокрема, Пенс і Гарріс сидітимуть за столами на відстані майже 4 метри, кожен – за пластиковою огорожею. Команда Пенса, яка спершу відкинула цю ідею, врешті погодилася на умови. А маски для усіх членів аудиторії – обов’язкові.

Перевірка готовності телестудії до дебатів кандидатів у віцепрезиденти, ролі Гарріс і Пенса грають її працівники, Солт-Лейк-Сіті, штат Юта, 6 жовтня 2020 року
Перевірка готовності телестудії до дебатів кандидатів у віцепрезиденти, ролі Гарріс і Пенса грають її працівники, Солт-Лейк-Сіті, штат Юта, 6 жовтня 2020 року

«Усі повинні мати негативний тест на коронавірус перед тим, як увійти до місця проведення дебатів, зали дебатів чи периметру безпеки», – заявив представник організаторів дебатів Шон Вуд.

Минулого вівторка Дональд Трамп дебатував із Джозефом Байденом, а в ніч проти п’ятниці надійшли повідомлення про те, що Трамп заразився COVID-19.

Гарріс – не перша жінка, яка змагається за посаду віце-президента, але вона перша небілошкіра кандидатка (її мати родом із Індії, батько – із Ямайки).

Сенатор Камала Гарріс приймає висування кандидатом на посаду віцепрезидента США від Демократичної партії, Вілмінґтон, штат Делавер, 19 серпня 2020 року
Сенатор Камала Гарріс приймає висування кандидатом на посаду віцепрезидента США від Демократичної партії, Вілмінґтон, штат Делавер, 19 серпня 2020 року

У 1984 році Джеральдін Ферраро стала першою жінкою, яка вступила у віцепрезидентський двобій проти тодішнього кандидата на другу в країні посаду Джорджа Буша-старшого.

Мері-Кейт Кері, експертка Центру Міллера Університету Вірджинії, згадує: «Я пам’ятаю, було велике занепокоєння, як віцепрезидент Буш повинен змагатися з першою жінкою-кандидаткою на виборах. Він мав суперницькі якості і, очевидно, вмів гарно дебатувати, він був добре обізнаний, але водночас не хотів, щоб виглядало так, нібито він її цькував».

У 2008 році Америка спостерігала за дебатами між республіканкою Сарою Пейлін і демократом Джо Байденом.

Мітчелл Маккінні, професор Університету Міссурі, розповідає: «Очікування від дебатів між Пейлін і Байденом були такі високі, що єдиний раз за всію історію двобій між кандидатами на посаду віцепрезидента привернув більше уваги, ніж президентські дебати».

Виявлення у президента Дональда Трампа COVID-19 іще більше привертає увагу до зустрічі Гарріс і Пенса.

Нинішній віцепрезидент Майк Пенс приймає висування кандидатом на цю ж посаду від Республіканської партії, Балтимор, штат Меріленд, 26 серпня 2020 року
Нинішній віцепрезидент Майк Пенс приймає висування кандидатом на цю ж посаду від Республіканської партії, Балтимор, штат Меріленд, 26 серпня 2020 року

«Віцепрезидент Пенс на початку очолював оперативну групу Білого дому в боротьбі проти коронавірусу. Виглядає так, ніби Трамп перебрав на себе цю функцію, – каже Мері-Кейт Кері. – Втім, безсумнівно, Гарріс матиме претензії до Пенса щодо пандемії і говоритиме про всі ті речі, які він не зробив, але міг би зробити. В юридичному комітеті Сенату Камала має репутацію агресивного опонента. Вона відома тим, що розставляє свої пастки і намагається заманити у них людей… Із іншого боку, Пенс – достатньо незворушна людина. Іноді здається, що він взагалі не показує емоцій. Тож шанси, що він потрапить в одну з її пасток, – незначні».

Ці дебати, кажуть експерти, також важливі для політичного майбутнього обох політиків після виборів.

Алан Шедер, професор Університету Нортістерн, прогнозує: «Якщо Пенс проведе успішно дебати, як чотири роки тому, це допоможе йому посилити його шанси стати номінантом від партії у 2024 році. Це стосується і Камали Гарріс, яка, очевидно, достатньо молода і має довгострокові амбіції».

Після дебатів обидва політики мають намір продовжити участь у передвиборчих зустрічах. Майк Пенс проведе зустрічі з виборцями в деяких штатах, а Камала Гарріс планує разом із Байденом відвідати Аризону.

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