Президент Єврокомісії після контакту з хворим на COVID-19 самоізолювалася

Президент Європейської комісії Урсула фон дер Ляєн повідомила, що пішла на карантин після недавнього контакту із людиною, інфікованою коронавірусом.

У твітері 5 жовтня вона повідомила, що 29 вересня була на зустрічі з людиною, яка вчора отримала позитивний результат тесту на COVID-19.

Урсула фон дер Ляєн зазанчила, що 1 жовтня вона отримала негативний тест на вірус, але новий здасть сьогодні.

Чиновниця заявила, що перебуватиме на карантині до ранку 6 жовтня.

У світі, за даними Університету Джонса Гопкінса, кількість інфікованих COVID-19 сягнула 35 079 мільйонів, померли понад мільйон людей, одужали 24,5 мільйони.