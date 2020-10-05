МОЗ: цього тижня Україна перетне позначку в 5 тисяч нових хворих на COVID-19 за добу

Міністр охорони здоров’я Максим Степанов прогнозує, що протягом цього тижня кількість нових виявлених випадків захворювання COVID-19 в Україні досягне п’яти тисяч за день.

«Якщо ми не переглянемо своє ставлення до правил і рекомендацій, ми будемо дуже стрімко зростати. Вже минулого тижня у нас було понад 4,5 тисячі хворих на день. Упевнений, що цього тижня ми перейдемо позначку в п’ять тисяч, виходячи з нашого ставлення (до карантинних обмежень – ред.)», – сказав міністр під час онлайн-брифінгу 5 жовтня.

«І можемо зростати далі. У нашої медичної системи є межа. Як межа по ліжках, так і межа по медичних працівниках, по лікарях, яких ми не можемо звідкись імпортувати. У нас є та кількість, яка є, і вони на сьогодні надзвичайно перевантажені», – додав міністр.

Степанов висловив обурення недотриманням карантинних заходів, зокрема розкритикував проведення 3 жовтня концерту в Харкові, який є одним з лідерів по приросту хворих на COVID-19.

Напередодні поліція повідомляла, що відкрила кримінальне провадження через концерт, який відбувся в місті, попри карантин. Захід, за даними поліції, відвідали близько двох тисяч людей.

«Харків, який постійно в антирейтингу... Ну дуже важливо було для влади провести цей концерт. Звичайно, у нас же вибори – це головне, а не здоров’я і життя громадян», – заявив міністр Степанов.

За словами міністра, в Україні для хворих на COVID-19 передбачено всього майже 37 тисяч ліжок, з них 30 тисяч вже приймають хворих, решта – у резерві.

«На сьогоднішній день кількість пацієнтів, які перебувають безпосередньо в лікарнях, складає 16 тисяч 745 осіб», – сказав він, додавши, що станом на середину липня ця кількість була 3,5 тисячі.

«Ситуація з ліжками напружена, але не критична, але з тим відношенням, яке є до правил, якщо воно не буде переглянуте, ми будемо стрімко зростати», – наголосив міністр.

Минулої доби в Україні виявлено 3774 нових випадки COVID-19, свідчать дані Ради національної безпеки та оборони. Згідно з повідомленням, померли за минулу добу 33 людей, одужали 1145 людей.

Станом на ранок 5 жовтня, від початку пандемії коронавірус вразив 230 236 українців, 4430 людей померли, одужали 101 252.

Минулого тижня двічі були встановлені рекордні показники за числом нових хворих, зокрема, 3 жовтня РНБО повідомила про виявлення 4661 людини з новою коронавірусною інфекцією.