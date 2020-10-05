Від 5 жовтня в Україні починає діяти нове епідемічне зонування – список

Від понеділка, 5 жовтня, в Україні набуває чинності новий розподіл регіонів, відповідно до темпів поширення коронавірусної хвороби COVID-19.

Таке рішення ухвалила Державна комісія з питань техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій на позачерговому засіданні 1 жовтня.

З півночі 5 жовтня на 14 днів до «червоної» зони потрапляють два міста:

Тернопіль Тернопільської області;

Канів Черкаської області.

«Київ залишається в «жовтій зоні», – повідомив міністр Кабінету Міністрів Олег Немчінов у фейсбуці, де опублікував перелік населених пунктів.

За рішенням комісії, до «помаранчевої» зони увійдуть:

місто Вінниця Вінницької області;

міста Луцьк, Володимир-Волинський і Нововолинськ, Володимир-Волинський, Ківерцівський, Луцький та Турійський райони Волинської області;

місто Дніпро Дніпропетровської області;

міста Бахмут і Вугледар, Слов’янський район Донецької області;

Житомирський, Коростишівський, Лугинський, Любарський, Овруцький, Олевський та Чуднівський райони Житомирської області;

місто Ужгород, Перечинський та Ужгородський райони Закарпатської області;

міста Мелітополь і Токмак, Оріхівський і Пологівський райони Запорізької області;

міста Івано-Франківськ, Бурштин і Калуш, Городенківський, Косівський, Рогатинський, Тисменицький і Тлумацький райони Івано-Франківської області;

міста Ірпінь і Фастів, Баришівський і Києво-Святошинський райони Київській області;

Біловодський район Луганської області;

місто Львів, Золочівський, Перемишлянський, Пустомитівський і Сокальський райони Львівської області;

місто Миколаїв Миколаївської області;

міста Біляївка, Ізмаїл і Теплодар, Арцизький, Березівський, Біляївський, Болградський, Лиманський, Овідіопольський, Тарутинський та Подільський райони Одеської області;

місто Полтава Полтавської області;

міста Дубно, Вараш та Острог, Зарічненський, Здолбунівський, Костопільський, Млинівський, Острозький і Рівненський райони Рівненської області;

міста Суми й Лебедин, Сумський район Сумської області;

міста Бережани, Кременець і Чортків, Бережанський, Борщівський, Бучацький, Гусятинський, Заліщицький, Збаразький, Зборівський, Козівський, Кременецький, Лановецький, Монастириський, Підволочиський, Підгаєцький, Теребовлянський, Тернопільський, Чортківський і Шумський райони Тернопільської області;

міста Харків і Люботин, Богодухівський, Великобурлуцький, Зачепилівський, Первомайський і Харківський райони Харківської області;

міста Хмельницький, Кам’янець-Подільський і Нетішин, Волочиський, Деражнянський, Дунаєвський, Красилівський, Летичівський, Теофіпольський і Ярмолинецький райони Хмельницької області;

місто Сміла, Канівський та Смілянський райони Черкаської області;

міста Чернівці та Новодністровськ, Вижницький, Герцаївський, Глибоцький, Заставнівський, Кельменецький, Кіцманський, Новоселицький, Путильський, Сокирянський, Сторожинецький і Хотинський райони Чернівецької області;

місто Ніжин, Варвинський, Куликівський, Ніжинський, Носівський і Сновський райони Чернігівської області.

До «жовтої» зони входитимуть:

міста Жмеринка, Козятин, Могилів-Подільський та Хмільник, Бершадський, Вінницький, Калинівський, Козятинський, Літинський, Немирівський, Теплицький, Тиврівський, Томашпільський, Тростянецький, Тульчинський та Чечельницький райони Вінницькій області;

місто Ковель, Горохівський, Іванчівський, Камінь-Каширський, Ковельський, Локачинський, Любешівський, Любомльський, Маневицький, Ратнівський, Рожищенський і Шацький райони Волинської області;

міста Кривий Ріг, Новомосковськ і Тернівка, Верхньодніпровський, Дніпровський, П’ятихатський, Солонянський і Царичанський райони Дніпропетровської області;

міста Краматорськ, Лиман, Мирноград, Маріуполь, Новогродівка, Покровськ, Селидове, Слов’янськ і Торецьк, Великоновосілківський, Маріївський та Покровський райони Донецької області;

міста Житомир, Бердичів, Малин і Новоград-Волинський, Баранівський, Бердичівський, Брусилівський, Ємільчинський, Коростенський, Народицький, Новоград-Волинський, Попільнянський, Пулинський, Романівський, Хорошівський та Черняхівський райони Житомирської області;

міста Мукачево, Хуст і Чоп, Берегівський, Великоберезнянський, Виноградівський, Воловецький, Мукачівський, Рахівський, Свалявський та Тячівський райони Закарпатської області;

міста Запоріжжя й Бердянськ, Веселівський, Вільнянський, Гуляйпільський, Запорізький, Мелітопольський, Новомиколаївський, Приазовський, Токмацький та Якимівський райони Запорізької області;

міста Болехів, Коломия та Яремче, Богородчанський, Верховинський, Галицький, Долинський, Калуський, Коломийський, Надвірнянський, Рожнятівський і Снятинський райони Івано-Франківської області;

міста Біла Церква, Березань, Бориспіль, Бровари, Буча, Васильків, Обухів, Переяслав та Славутич, Білоцерківський, Бориспільський, Бородянський, Броварський, Васильківський, Кагарлицький, Макарівський, Миронівський, Обухівський, Переяслів-Хмельницький, Рокитнянський, Сквирський, Ставищенський, Таращанський, Фастівський та Яготинський райони Київської області;

місто Сєвєродонецьк, Білокуракинський, Кременівський, Марківський, Міловський, Станично-Луганський і Старобільський райони Луганської області;

міста Борислав, Дрогобич, Самбір, Стрий, Трускавець та Червоноград, Бродівський, Городоцький, Дрогобицький, Жидачівський, Жовківський, Кам’янка-Бузький, Миколаївський, Мостиський, Радехівський, Сколівський, Стрийський та Яворівський райони Львівської області;

місто Вознесенськ, Березанський, Веселинівський, Вітовський, Кривоозерський та Миколаївський райони Миколаївської області;

міста Одеса, Білгород-Дністровський, Чорноморськ та Южне, Балтський, Білгород-Дністровський, Іванівський, Ізмаїльський, Кодимський, Любашівський, Окнянський, Роздільнянський, Савранський, Тарутинський та Татарбунарський райони Одеської області;

міста Лубни та Миргород, Диканський, Лохвицький, Миргородський, Новосанжарський, Полтавський та Шишацький райони Полтавської області;

місто Рівне, Березнівський, Володимирецький, Гощанський, Демидівський, Дубенський, Дубровицький, Корецький, Радивилівський, Рокитнівський та Сарненський райони Рівненської області;

міста Конотоп, Охтирка, Ромни та Шостка, Білопільський, Буринський, Глухівський, Краснопільський, Лебединський, Недригайлівський, Роменський та Середино-Будський райони Сумської області;

міста Ізюм, Куп’янськ, Лозова та Чугуїв, Балаклійський, Барвінківський, Близнюківський, Валківський, Вовчанський, Дергачівський, Зміївський, Золочівський, Ізюмський, Кегичівський, Коломацький, Красноградський, Лозівський, Нововодолазький та Чугуївський райони Харківської області;

місто Херсон, Білозерський, Іванівський та Новотроїцький райони Херсонської області;

міста Славута та Шепетівка, Білогірський, Віньковецький, Городоцький, Кам’янець-Подільський, Новоушицький, Полонський, Славутський, Старокостянтинівський, Старосинявський, Хмельницький та Чемеровецький райони Хмельницької області;

міста Черкаси, Золотоноша та Умань, Городищенський, Драбівський, Жашківський, Звенигородський, Золотоніський, Кам’янський, Катеринопільський, Корсунь-Шевченківський, Лисянський, Маньківський, Монастирищенський, Тальнівський, Христинівський, Черкаський, Чигиринський, Чорнобаївський та Шполянський райони Черкаської області;

міста Чернігів та Прилуки, Бахмацький, Бобровицький, Городнянський, Козелецький, Коропський, Корюківський, Ніжинський, Ріпкинський, Срібнянський та Чернігівський райони Чернігівської області;

місто Київ.

Станом на ранок 4 жовтня в Україні від початку пандемії виявлено 226 462 випадків коронавірусного захворювання COVID-19. Понад 100 тисяч людей одужали, 4397 – померли.