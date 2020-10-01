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01 жовтня 2020, Київ 21:57
Новини | Коронавірус

З 5 жовтня в Україні діятиме нове епідемічне зонування: Тернопіль та Канів – у «червоній» зоні

Встановлюються ці епідемічні рівні на 14 днів

Державна комісія з питань техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій на засіданні в четвер встановила нове епідемічне зонування в Україні з 5 жовтня.

«З 00:00 5 жовтня (понеділок) почне діяти нове епідемічне зонування. Київ залишається в «жовтій зоні», – повідомив міністр Кабінету Міністрів Олег Немчінов у фейсбуці.

Посадовець опублікува перелік населених пунктів, які потрапляють до «жовтої» та «помаранчевої зон» та вказав, що до «червоної» зони ввійдуть міста Тернопіль та Канів Черкаської області.

Встановлюються ці епідемічні рівні на 14 днів.

Станом на ранок 1 жовтня, в Україні виявили 213 028 випадки захворювання на COVID-19, померли 4 193 людей, 94 443 одужали.

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