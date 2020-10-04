В Україні вперше на вихідних зафіксували понад 4 тисячі нових хворих на COVID-19

В Україні вперше зафіксували понад 4 тисячі нових випадків інфікування коронавірусом на вихідних. За даними РНБО станом на 4 жовтня, за попередню добу виявлено ще 4140 хворих на COVID-19.

Найбільше нових випадків – у Києві (407) та Харківській області (414).

Померли за останню добу 44 пацієнти з діагнозом COVID-19 (всього з початку реєстрації хвороби в Україні – 4 397).

Одужали 1370 людей. Загалом за час епідемії в Україні відновилися після коронавірусної інфекції понад 100 тисяч пацієнтів (100 107).

Раніше цього тижня двічі були встановлені рекордні показники за числом нових хворих, зокрема, 3 жовтня РНБО повідомила про виявлення 4661 людини з новою коронавірусною інфекцією.