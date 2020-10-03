США: лікарі повідомили про стан Трампа, який підхопив COVID-19

Лікарі, які лікують президента США Дональда Трампа від коронавірусного захворювання COVID-19, повідомили про його нинішній стан.

Як заявив лікар Шон Конлі на брифінгу щодо стану президента з лікарні, «цього ранку (за часом США – ред.) президентові велося дуже добре».

За словами лікаря, протягом попередніх 24 годин у Трампа не було гарячки, і нині він не отримує кисневої підтримки.

За даними медичної команди Трампа, його симптоми, зокрема кашель і закладений ніс, «уже полегшуються і поліпшуються».

Але лікарі, попри неодноразові повторні запитання журналістів, відмовилися повідомити, чи президент США раніше отримував кисневу підтримку, чи то у вигляді кисневої маски, а чи й як апарата штучної вентиляції легень.

Так само лікарі відмовилися повідомити, наскільки високою була температура у Трампа.

Як зауважили деякі оглядачі, частина інформації, наданої лікарями на брифінгу, викликала питання про часові орієнтири захворювання Трампа.

У той час, як відбувався цей брифінг, колишній губернатор штату Нью-Джерсі, республіканець Кріс Крісті, який допомагав Трапмові готуватися до перших передвиборчих теледебатів 29 вересня, теж оголосив, що має позитивний тест на коронавірус і йде на лікування.

Останніми днями ще низка провідних політиків і посадовців у США, зокрема з оточення Трампа, повідомила, що має позитивні тести на коронавірус. У деяких випадках ці люди раніше побували на одних і тих самих масових політичних заходах і, ймовірно, разом заразилися саме там.

Серед них, за повідомленнями, є й нинішній керівник передвиборчої кампанії Трампа Білл Степін – він заявив, що має намір працювати для кампанії дистанційно в час, коли вона практично зупинилася в останній фазі перед виборами 3 листопада.

Трампа після виявлення в нього коронавірусу доставили 2 жовтня вертольотом до лікарні. Як заявляли в Білому домі, там він залишиться на кілька днів. Лікарі дають йому експериментальне лікування у вигляді препарату ремдесівіру, який, за деякими даними, може зменшити інтенсивність і тривалість захворювання. Це лікування наразі призначене на п’ять днів.

Сам Трамп раніше повідомив у твітері, що позитивний тест на коронавірус отримав і він сам, і його дружина Меланія.

Несподівана хвороба Трампа завдала удару по його кампанії за переобрання, а також підірвала його плани терміново призначити нового суддю Верховного суду на вакантне місце, що виникло після смерті минулого місяця ліберальної судді Рут Бейдер Ґінзберґ, якій було 87 років.

Судді Верховного суду США призначаються довічно, тому кандидатури звільняються тільки в разі смерті чи відставки одного з суддів. Трамп намагається просунути на це місце свою консервативну призначеницю Еймі Коні Баррретт до дня виборів 3 листопада, щоб навіть у разі його програшу зміцнити нинішню консервативну більшість у Верховному суді США. Його супротивники наполягають, що з призначенням варто зачекати до виборів, щоб його здійснив той, хто буде обраний наступним президентом США.