Білий дім скасував передвиборчу поїздку Трампа до Флориди після виявлення в нього COVID-19

Білий дім оприлюднив новий графік роботи президента США Дональда Трампа, який 2 жовтня повідомив про виявлення в нього і його дружини Меланії коронавірусного захворювання COVID-19.

У новому розкладі немає поїздки Трампа до Флориди, де він мав відвідати передвиборчий мітинг.

За місяць до президентських виборів, призначених на 3 листопада, опитування показують, що Трамп відстає від Байдена приблизно на 9 відсоткових пунктів.

Президент США Дональд Трамп і перша леді Меланія Трамп, в яких виявили COVID-19, на даний час почуваються добре, повідомив раніше лікар Білого дому Шон Конлі.

За його словами, президент і перша леді «планують залишатися вдома в Білому домі під час одужання».

«Я очікую, що президент і надалі виконуватиме свої обов’язки без перебоїв, поки буде відновлюватися, буду інформувати вас про подальші події», – додав Конлі.

Трамп 2 жовтня у твіттері повідомив, що їхні з дружиною тести на COVID-19 виявилися позитивними – за місяць до призначених на 3 листопада президентських виборів у США.

«Ми почнемо карантин і процес одужання негайно. Ми пройдемо через це разом», – написав він у твіттері 2 жовтня.

Наразі невідомо, чи мають Трампи якісь симптоми хвороби.

Інформація про позитивні тести на COVID-19 у подружжя з’явилася через кілька годин після того, як стало відомо, що Гоуп Гікс, консультантка і старша радниця президента США захворіла на коронавірусне захворювання. Перед тим вона протягом тижня неодноразово здійснювала поїздки з Трампом.

1 жовтня Трамп їздив до Нью-Джерсі, попри застереження через хворобу Гікс.

Президентові США 74 роки, він потрапляє в групу ризику, в якої через COVID-19 можуть розвинутися ускладнення.

Протягом останніх місяців численні співробітники Білого дому отримали позитивний тест на вірус. Серед них – прессекретарка віцепрезидента Майка Пенса Кеті Міллер і радник Білого дому з питань національної безпеки Роберт О’Браєн.