МОЗ: понад 83 тисячі учнів перебувають на самоізоляції

Станом на 4 жовтня в Україні на COVID-19 хворіють 1 257 учнів і 2 158 учителів, на самоізоляції перебувають понад 83 тисячі учнів, повідомляє Міністерство охорони здоров’я.

«Постановою Кабміну чітко регламентовано, що якщо більше ніж 50% класів у школі пішли на самоізоляцію, то на дистанційне навчання переходить вся школа. Забезпечення шкіл засобами індивідуального захисту, антисептиками та іншими необхідними речами – це компетенція Міністерства освіти. МОЗ, зі свого боку, надало чіткі рекомендації щодо правил роботи в навчальних закладах», – повідомили у МОЗ.

В Україні за останню добу виявили 4140 нових хворих на COVID-19.

Найбільше нових випадків – у Києві (407) і Харківській області (414).

Померли за останню добу 44 пацієнти з діагнозом COVID-19 (всього з початку реєстрації хвороби в Україні – 4 397).

Одужали 1370 людей. Загалом за час епідемії в Україні відновилися після коронавірусної інфекції понад 100 тисяч пацієнтів (100 107).

Раніше цього тижня двічі були встановлені рекордні показники за числом нових хворих, зокрема, 3 жовтня РНБО повідомила про виявлення 4661 людини з новою коронавірусною інфекцією.