Пандемія COVID-19: у Нью-Йорку і Парижі повертають обмеження

Низка країн Європи вдається до нових заходів із протидії коронавірусу, в той час, як кількість інфікованих COVID-19 зростає. Зокрема, Франція переживає стрімке збільшення числа нових випадків – лише за вихідні зафіксовано 30 тисяч.

У Парижі від 5 жовтня мають зачинитися бари і кафе, влада планує оголосити деталі обмежень.

Ресторанам дозволять залишатися відчиненими, але за умови скороченого графіка роботи і вимоги реєструвати дані клієнтів. Також наполегливо заохочуватиметься робота з дому.

Дані регіонального агентства охорони здоров’я ARS показують, що кількість нових випадків коронавірусу в Парижі залишається понад 250 на 100 000 людей, а хворі на COVID-19 займають понад 30 відсотків ліжок відділень інтенсивної терапії.

Інші великі французькі міста, включаючи Лілль, Ліон, Гренобль і Тулузу, також наближаються до цього порогу.

Тим часом, у Нью-Йорку, який раніше був епіцентром пандемії в США, мер оголосив 4 жовтня, що дев’ять районів міста, швидше за все, знову закриються пізніше цього тижня.

Обмежувальні заходи, як очікують, призведуть до закриття деяких підприємств, а також шкіл і вплинуть на близько 500 тисяч людей у Брукліні та Квінзі, де спостерігається різкий спалах кількості нових випадків COVID-19.

Водночас Велика Британія запровадила обмеження на соціальні зібрання, і майже третина 66-мільйонного населення країни опинилася під дією карантинних обмежень.

У частковому локдауні опинився Мадрид і регіон довкола нього в Іспанії. На території живе понад шість мільйонів людей.

На тлі сплеску випадків COVID-19 уряд Чехії оголосив надзвичайний стан, починаючи з 5 жовтня, з новими обмежувальними заходами.

За даними Європейського центру з профілактики та контролю захворювань, за останні 14 днів у Чехії вірусом заразилося в середньому 303,3 людини на 100 000 жителів. Лише Іспанія показала гірші результати за цим показником, у середньому 319,3.

В управлінні охорони здоров’я Ірландії рекомендували уряду запровадити другий локдаун на чотири тижні. Уряд має обговорити це питання 5 жовтня.

У Німеччині, де під час першої хвилі COVID-19 навесні вдалося зберегти низький рівень зараження і смертності порівняно з іншими країнами Європи, нині кількість заражених знову зростає, і влада продумує подальші обмеження.

У світі, за даними Університету Джонса Гопкінса, кількість інфікованих COVID-19 сягнула 35 079 мільйонів, померли понад мільйон людей, одужали 24,5 мільйони.