Донецкая область попала в оранжевую зону вирусной опасности. Славянский район оказался в красной. Здесь ввели дополнительные ограничения. Это скажется на работе общественных пространств, образовательных учреждений и заведений культуры.

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Наибольшее количество заболевших и людей с подозрением на коронавирус по Славянскому району в Николаевской и Черкасской громадах. Из-за этого весь район с понедельника оказался в красной зоне по вирусной опасности. Житель Райгородской громады Владислав о новых ограничениях знает, но убежден, что пользы от этого не будет.

Всем просто глубоко все равно

«Был бы толк, если бы в первый раз все дома сидели, и хоть немного потерпели бы. Я просто все видел, как всем просто глубоко все равно. Никто не боится, пока сам не столкнулся. И все», – говорит юноша.

В местной школе каникулы. Но учителя побаиваются, что закончится все новым карантином и дистанционным обучением. А в сельских условиях, где у половины нет ни компьютеров, ни доступа в интернет, успеваемость учеников резко упадет.



«Мы повторяли в сентябре материал, который проходили на дистанционном обучении. И знания у детей намного хуже, чем, если бы мы учили все это в школе на уроках», – говорит директор Райгородской школы Любовь Калиберда.

В одном из районных очагов заболеваемости – селе Черкасское – о попадании в красную зону опасности знают, но относятся к этому спокойно. Маски носит большинство людей. Однако опасаются ограничения по перевозкам. Ведь многие не смогут попасть на работу в соседний Славянск.

Все отменили, красную зону сделали, и выживай, как хочешь

«Власть же должна как-то учитывать новые обстоятельства. Не так, что все отменили, красную зону сделали, и выживай, как хочешь. Должны же какие-то компенсации быть, если человек не по своей вине на работу не вышел. Правильно? Запретить легче всего, но надо же перед этим подумать, как это все возместить», – считает житель Черкасского Сергей.

В сельском магазине к требованиям санитарной службы относятся серьезно. По крайней мере, так говорит сама продавщица Наталья.

«Антисептик, пакетики с салфетками для дезинфекции, маски обязательно. Спирт вот для протирания. Через каждые два часа влажная уборка с дезинфицирующими средствами», – информирует женщина.

Чиновники пока не ограничили работу общественных заведений и транспорта, школы на каникулах, и возобновить обучение – в компетенции местных советов.

Последний пункт, который мы не применяли – это работа социальных учреждений

«Красная зона подразумевает 9 ограничений. Из них мы пока еще не применили два. Первое касается транспорта. Рейсовые автобусы внутри громад работают. И последний пункт, который мы не применяли – это работа социальных учреждений», – заявил директор департамента гражданской защиты населения Донецкой облгосадминистрации Игорь Бойко.

Точное количество заболевших в Славянском районе до сих пор остается неизвестным, поскольку в очереди на тестирование около 700 образцов крови. И это только первоочередных пациентов – с подтвержденной пневмонией и из круга контактов с уже имеющими диагноз ковид-19.

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