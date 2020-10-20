(Друкуємо мовою оригіналу)

Украина собирается оставить пенсионеров оккупированной территории без денег? «Ощадбанк» блокирует карточки? Последнюю неделю на каналах группировки «ЛНР» беспрерывно пугают получателей украинских пенсий: говорят, если вы три месяца не снимали деньги, карту заблокируют. Радио Донбасс.Реалии проверило на личном опыте, правда ли это.

Дозвониться на горячую линию «Ощадбанка» удалось только с четвертого раза: говорят, звонки поступают постоянно. Главный вопрос – что будет с карточками, и правда ли их заблокируют с 1 ноября?

Если же вы не можете дозвониться в контакт-центр, есть второй вариант – воспользуйтесь онлайн-помощником на сайте. Приятный милый робот переведет ваш запрос консультантам, которые перенаберут вас в течение 15 минут.

Итак, что будет с карточками. Верификацию их собственников, если вы помните, временно отменили из-за пандемии. Официально верификация переселенцев продолжена до окончания карантина +60 дней. Карантин сейчас в Украине – до 31 октября. Если украинское правительство продлит карантин после 1 ноября, то автоматически продлится и дата прохождения идентификации. В любом случае, даже после окончания карантина у вас будет 60 дней, чтобы подтвердить свою личность.

Так как карантин официально отнесен к форс-мажорным обстоятельствам, вам не нужно подавать дополнительные заявления или писать объяснительные в банк. Вы просто ждете отмены карантина и в течение 60 дней идете в банк. На это время «Ощадбанк» не останавливает никакие выплаты, все деньги на вашем счете.

Телеканал оккупационной администрации Луганска вовсю пугает людей: там уже неделю утверждают, что Украина на днях заблокирует пенсионерам карты. Дальше обычно следует рассказ о вербовке выехавших не подконтрольную территорию пенсионеров СБУ, и о том, что те должны сразу сдаться российским гибридным силам. Все это – выдумка. С картами ничего нового не происходит.

А если карточка уже просрочена?

Если срок действия вашей карточки истек за время карантина, то не паникуйте. Официально «Ощадбанк» продлил действие таких карточек до 1 ноября, после этого ваша новая карточка перевыпускается автоматически. Вам не нужно ехать в банк, писать заявления и ждать новую. Вы можете зарегистрироваться в электронной очереди банка и забрать карту в отделении, когда сможете пересечь блокпост и явиться в отделение банка с паспортом и идентификационным кодом.

Как зарегистрироваться в очередь?

Чтобы записаться в электронной очереди, вы можете позвонить в контакт-центр «Ощадбанка» – 0 800 210 800

Или же решить этот вопрос через чат-бот в Telegram по имени @Oschadbot или в Messenger m.me/Oschadbot

Обратите внимание, что карта сохраняется в отделении полгода от момента заказа. Но в период карантина «уничтожение» карт приостановлено, если за полгода вы не забрали карточку, то ее можно будет получить до последнего дня месяца, когда заканчивается карантин. К примеру, карантин отменяют 15 ноября, это значит, что до 30 ноября вы можете забрать карточку, если прошло полгода с момента ее заказа.

А где забирать карту?

Карточка автоматически приходит в то отделение, где вы открывали счет. Если вы хотите поменять адрес, то заранее нужно позвонить на горячую линию и решить этот вопрос.

А пока карточка лежит в банке, я не смогу ничего оплатить?

Вы можете пользоваться этой карточкой, как и ранее:

в магазинах с помощью магнитной ленты или чипа

оплачивать с помощью ApplePay или GPay, если эти приложения были активированы до просрочки карточке

расплачиваться в интернете, если на сайтах не нужна верификация 3DSecure

пользоваться Ощад24/7

пользоваться в банкоматах для снятия наличных.

Все это, кроме онлайн-платежей, – естественно, актуально только для людей, проживающих на подконтрольной территории, ведь на оккупированной банки. Жители ОРДЛО смогут воспользоваться этими сервисами после открытия блокпостов.

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