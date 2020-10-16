(Друкуємо мовою оригіналу)

60% украинцев уверяют, что готовы защищать страну с оружием в руках. 85% считают себя патриотами (соцопрос проведен в октябре этого года).

Но в разгар развязанной Россией войны против Украины, во время частичной мобилизации военкоматы сообщали о множестве «откосивших» от армии.

В 2014 году основную тяжесть отражения агрессии взяли на себя украинские добровольцы. И 40% респондентов, опрошенных в феврале этого года Центром Разумкова, выступали за переговоры украинской власти с главарями боевиков группировок «ЛДНР».

О чём говорят такие цифры? И стала ли украинская армия эффективней за эти годы?

Об этом в эфире Радио Донбасс.Реалии говорили военный эксперт Олег Жданов и фронтовой корреспондент Радио Свобода Марьян Кушнир.

– Украина это испытание выдерживает – в смысле отражает агрессию, или на самом деле, если бы не позиция Запада, то Путин бы уже всю Украину контролировал?

Эти опросы показывают уровень сознания общества

Олег Жданов: Эти опросы показывают уровень сознания общества. На сегодняшний день в Украине позиции государства не существует. Сейчас даже риторика того, что мы ведём войну с Российской Федерацией, вообще ушла с полос газет и со СМИ.

Насчёт тех 60%, которые готовы сегодня защищать страну: и первая, и вторая волна мобилизации показали, что их примерно столько же. А вот уже следующие ввиду того, что государство в лице президента Порошенко отказалось признавать факт войны, вводить военное положение – это и сбило волну желающих пойти в военкомат и стать реально на защиту страны с оружием в руках.

Россия не была готова к тому, что мы окажем вооружённое сопротивление, причём в таком количестве

Насчёт тех 40%, которые сегодня готовы согласиться с прямыми переговорами боевиков, – это опять же отсутствие позиции государства. Где вы видели разъяснительную работу, что такое ОРДЛО, что такое их назначенцы? Это говорит о том, что государство на сегодняшний день вообще находится в стороне и пытается как-то решить вопрос своими методами, к сожалению, тайными. Как нам говорит президент Зеленский, что эти вопросы не должны обсуждаться со СМИ. Поэтому сейчас мы видим реальный срез самосознания общества. Если бы к нему приложить ещё официальную позицию государства, то тогда б мы получили совсем другие результаты. Я думаю, они были б в сторону уровня патриотизма и защиты суверенитета Украины.

2013 год, турне патриарха Кирилла, он проехал исключительно по городам, которые предполагалось включить в состав Новороссии, но хлеба-соли не оказалось

Теория революций говорит, что если в обществе есть 8–10% пассионарно настроенных граждан, то революция происходит. Россия, во-первых, не была готова к тому, что мы окажем вооружённое сопротивление, причём в таком количестве.

Если вспомнить 2013 год, турне патриарха Кирилла, то он проехал исключительно по городам, которые предполагалось включить в состав Новороссии, но хлеба-соли не оказалось. Количество потерь решающе в любом вооружённом конфликте, когда государство, совершая вооружённую агрессию, получив определённые потери, отказывается от дальнейших планов ввиду того, что цена вопроса становится выше, чем цена достижения цели. То же самое получила Российская Федерация.

Если бы Россия не организовала, я думаю что совместно с нашим руководством, Иловайскую трагедию (думаю, что там нельзя было в одностороннем порядке провести такую операцию либо без молчаливого согласия, либо без какого-либо другого пособничества – хотя бы сдачи информации и так далее)… Иловайск в принципе захлестнул эту волну патриотизма, которая была на тот день. Мы реально проводили успешную наступательную контроперацию, её темп был сбит 10-дневным односторонним прекращением огня в июле месяце 2014 года.

– Марьян Кушнир последние несколько дней пробыл на участке фронта между неподконтрольной Украине Горловкой и подконтрольным городом Торецк. Что сейчас там происходит?

Марьян Кушнир: В течение нескольких дней на самом деле было тихо на участке, где я находился. Это зона ответственности морпехов. В данный момент визуально оружие в чехлах, всё по уставу и никто его даже не вытягивает, то есть действительно огня нет. Ситуация выглядит очень спокойной. Ребята лишний раз не выходят из блиндажей, просто занимаются какой-то своей рутинной работой, дежурят на боевых позициях, несут стражу и ничего больше. Не видно было, чтобы с той стороны противник выдвинулся.

Из того, что я увидел, действительно действует режим прекращения огня. Передавали по рации, что на соседней позиции (я там не был) контролируемые Россией силы сделали посреди ночи несколько выстрелов над головами в сторону украинских военных. Но опять же огонь был неприцельный, никакого ответа не было. Ребята говорят, что это иногда случается, но не критично, это для них уже даже ничего не значит.

Хотя настрой у ребят боевой. Они неоднократно подчеркивали, что готовы к любым действиям, у них есть чёткие планы, что делать, чтобы деоккупировать эту территорию. Опять же это планы военных, которые непосредственно пребывают в окопах.

Они не верят, что перемирие будет продолжаться долго

Продолжается перемирие, но я вернусь к цитатам ребят, которые служат с 2014 года. Они не верят, что оно будет продолжаться долго: это к определенному периоду времени, пока не будет какой-то команды, чтобы провоцировать их. Поскольку, по наблюдениям бойцов, на передовой их враг, то есть контролируемые Россией силы, ведут окопные работы, строятся, укрепляются, так же и техника их есть.

На смежном подразделении вблизи Горловки, со стороны Зайцевого есть информация, что по сторону позиций ВСУ выпустили 10 мин. Это серьёзное оружие, запрещенное Минском. Так или иначе происходят какие-то точечные вещи: беспилотники летают; нет того ощущения, что это завершено, есть ощущение, что пока временно приостановлено.

– Сейчас идёт окопная война. Это расхолаживает военнослужащих, выполняющих эти задачи на линии фронта? Есть точка зрения, что когда это длится месяцами, годами, то боевой дух падает.

Марьян Кушнир: Надо понимать, что армия, которая была, например, в 2017-м и предыдущих годах, и армия, которая есть на сегодня, – это разные люди. Прежде всего, профессионализм армии заключается в том, что каждый солдат идёт на службу, на работу: они идут выполнять задачи, поставленные перед ними командованием.

Это уже не та армия, которая была раньше

Многие воюют с 2014 года. Я на днях встречал одного из военных, который ещё выходил из Крыма – то есть люди продолжают служить. Но самое ценное в армии, когда военный – кадровый. Этого не было в 2014–2016 годах, потому что не было профессионализма, достаточно знаний, умений. На сегодня эти знания есть, каждое подразделение проходит не одну подготовку, с привлечением в том числе и Канады, США, Великобритании. Это – работа, в том-то и профессионализм контрактников. Ещё есть куда расти, но это уже не та армия, которая была раньше. Мне кажется, она гораздо профессиональнее.

– По вашему мнению, действительно эффективней стала украинская армия за эти годы?

На передовой нет срочников и там действительно профессиональные военные

Олег Жданов: Проблемы, конечно же, есть, но есть опыт. Это самое главное. У нас уже на сегодняшний день есть поколения офицеров, которые когда-то пошли в волнах мобилизации в ряды вооружённых сил и были в добровольческих батальонах. Сегодня воспитывают солдат. Они знают, что такое война на личном примере и на личном опыте могут воспитывать солдат.

Ещё очень важный момент, что у нас соблюдаются правила, что на передовой нет срочников и там действительно профессиональные военные: люди, которые по собственному желанию заключили контракт с вооружёнными силами, и для них действительно военное дело – профессия.

– По результатам опросов, 60% готовы защищать свою страну, и при этом 40% в феврале этого года считали нормальным, чтобы Зеленский сидел за одним столом переговоров с Пушилиным. У вас есть объяснение, как это может быть на седьмой год войны?

Если государство не формирует и не претворяет в жизнь свою идеологию, она впросто разваливается

Олег Жданов: Это отсутствие идеологической работы государства как руководящей и направляющей роли для формирования общественного мнения. Это, кстати, одна из основных задач государства. Если оно не формирует и не претворяет в жизнь свою идеологию, она в конечном итоге просто разваливается.

Это – итог работы той пророссийской пропаганды, которая на сегодняшний день просто разливается как волны в море. Я имею ввиду в первую очередь украинские СМИ. Но меня очень радует, что сознательность общества намного выше.

Реальный пример: вспомните 2016 год, когда Пётр Порошенко начал проводить идеологическую линию, что мы построили самую сильную армию в Европе. Общество начало в один голос задавать вопрос: почему мы не идём в наступление, если у нас самая сильная армия в Европе? И эта тема сразу же была закрыта, её прекратили муссировать. То же самое и сейчас.

Я думаю, если б государство взяло в свои руки идеологические вопросы, то у нас бы не было такого большого количества – 40%. Люди просто не понимают, что эти самопровозглашенные ребята – испорченный телефон между Москвой и Киевом. Всё равно все кланы, все задачи, все руководства находятся в Кремле.

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