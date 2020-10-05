Війна на Донбасі у реальності та у кіно. Українські військові стають акторами

На вулиці – 2025 рік, Україна перемогла у війні з Росією, а на Донбасі – екологічна катастрофа. Такий сюжет фільму «Атлантида», який цього року буде від України боротися за «Оскар».

Крім того, що режисер стрічки Валентин Васянович «вирушив» у майбутнє, в якому українців очікує перемога у війні, він також піднімає і болючіші теми – загиблі на Донбасі, «мертва територія» і посттравматичний синдром.

«Серед нормальних людей буде важче вижити. Себе ж не обдуриш», – каже у трейлері фільму головний герой.

Ролі у фільмі виконали тільки непрофесійні актори – українські ветерани, волонтери, солдати, парамедики. Головного героя грає Андрій Римарук – колишній розвідник, учасник бойових дій на Донбасі, а зараз співробітник фонду «Повернись живим».

Однозначно потрібно залучати військових. Режисер дарує їм шанс пройти невеличкий курс реабілітації після війни

«У нас вже є, по факту, пів мільйона людей, які пройшли через війну, у яких є свій рівень посттравматичного синдрому, в яких є бойовий досвід. І це все не треба грати професійним акторам. Військовослужбовці це можуть робити, не граючи, вони просто будуть грати самих себе, наприклад, як в мене вийшло в «Атлантиді». Але там теж інколи бувало дуже складно мені. Ми досить довго репетирували деякі сцени, тому що мені треба було себе уявити в майбутньому. На мою думку, однозначно потрібно залучати військових. Тому що, в першу чергу, режисер дарує їм шанс пройти невеличкий курс реабілітації після війни. Побачити життя з іншого боку. По-друге, режисер отримує експертну думку від професіоналів», – вважає Андрій Римарук.

«Атлантида» вже встигла зібрати кілька гран-прі на світових фестивалях, а головне – отримала перемогу в офіційній конкурсній програмі «Горизонти» Венеційського кінофестивалю. На що відразу відреагували російські пропагандисти.

«Проте ось який нюанс: фільм подається виключно як кіно про майбутню перемогу України над Росією. Цілком у дусі русофобських тенденцій. Так що незрозуміло, що оцінили – хвору фантазію чи політичну кон’юнктуру?» – звучить на одному з прокремлівських телеканалів.

У п’ятихвилинному сюжеті було все. Наприклад, гра на почуттях мирних жителів Донбасу.

«Взагалі говорити про Донбас як про територію, яка дуже скоро піде під воду, щонайменше цинічно щодо людей, які там живуть, народжують дітей і ходять, наприклад, до донецького театру», – продовжують російські журналісти.

«Послухаємо співака Джанго, котрий там часто має концерти», – не вгамовується ведуча.

І насамкінець у всьому звинуватили журі.

«І зайвий раз це говорить про політизованість найстарішого фестивалю», – підбили підсумки у пропагандистському матеріалі.

Вже 5 листопада стрічка Валентина Васяновича «Атлантида» вийде в український прокат.

«Атлантида» – не перший український фільм про події на Донбасі, де головні ролі грають справжні ветерани. Військова драма «Іловайськ 2014. Батальйон «Донбас» вийшла в прокат рік тому. Її зняли на основі реальних подій і за участю тих, хто там реально був.

«Від самого початку на майданчику була дивовижна атмосфера. Всі розуміли, що ми робимо щось важливе. Що це потрібно багатьом людям і викладалися на повну. Щодо співпраці кіношників і добровольців — ми готувалися до цього, тобто ми передбачали, що можуть бути якісь нюанси. І тут маю віддати належне Тарасу Костанчуку. Він – класний як командир, керував зі свого боку цим процесом, тобто він дуже допомагав мені як режисеру організовувати безпосередньо знімальний процес, коли відбувались бойові сцени, коли на майданчику були добровольці.

На війні ти емоції стримуєш, ти не дозволяєш їм вийти назовні, бо це погано. І, власне, на зйомках оте, що вони стримували, воно все вийшло. І це все видно в кадрі

Мені запам’ятався один момент, це був один з перших знімальних днів, це сцена, коли хлопці прощаються з загиблими бійцями. Я у Тараса і у інших запитував: «Як це було насправді?». І він розповідав, що на війні ти емоції стримуєш, ти не дозволяєш їм вийти назовні, бо це погано. І, власне, на зйомках оте, що вони стримували, воно все вийшло. І це все видно в кадрі. Для мене це одна зі сцен, яку я досі, коли переглядаю, то переживаю її дуже сильно», – ділиться спогадами про зйомки фільму «Іловайськ 2014» режисер.

Актор Роман Ясиновський вважає, що присутність на знімальному майданчику реальних учасників бойових дій просто необхідна. І під час зйомок «Кіборгів» без них, каже, було не обійтися.

«Ви знаєте, з таких суворих, спочатку, консультантів вони стали друзями. Наприклад, з позивним «Доцент», з Кирилом Недрею ми досі спілкуємось. Ми постійно запитували на майданчику: «Як було?». Намагалися якомога толерантніше, якомога легше підійти до них і запитати, як це все відбувалось. А вони такі: «Та, пацани, не бійтесь, питайте прямо». У багатьох фільмах я працюю зі зброєю і зйомки у «Кіборгах» мені дуже допомогли, це великий досвід», – розповідає Роман.

Але в кадр непрофесійним акторам варто йти тільки після ретельної підготовки.

«Якщо зараз, уявіть собі, дати військовій людині вивчити монолог і поставити перед камерою. Звичайно, це провал. Але якщо актору непідготовленому дати в руки зброю і сказати: зроби певний трюк зі зброєю – пробіжи, перезарядись – це теж буде провал. Але якшо підготовити людину, дати час, для того ж монологу, для вивчення певного військового трюку – то все можливо. В житті немає нічого неможливого», – вважає актор.

Зараз Роман знову знімається у фільмі на військову тематику. І цього разу він у кадрі зі справжніми солдатами.

«Для моїх партнерів, які зараз зі мною, не професійних акторів, а військових, от якраз ми зараз для них виступаємо консультантами. І це теж дуже приємно, бо вони нам пояснюють з точки зору військових, а ми їм – з точки зору акторства. І ми теж дуже сильно здружились і немає взагалі ніяких проблем», – резюмує Роман Ясиновський.

Українські кіношники впевнені, що необхідно знімати якомога більше якісних фільмів про події в країні. Адже кіно часто набагато ефективніше від будь-яких новинних стрічок, може показати людям, що насправді відбувається на сході України і що відчувають учасники війни.

Одне із завдань Держкіно – це виховувати патріотичність нації. Тому що мова кіно надзвичайно потужна

«Одне із завдань Держкіно – це виховувати патріотичність нації. Тому що мова кіно надзвичайно потужна. Росія використовує цю зброю дуже сильно. В нас, на жаль, це відбувається трішки повільніше, але я сподіваюсь, що Держкіно буде причетним до виховання патріотичної нації, держава буде причетна і буде виділяти на це кошти», – вважає продюсер стрічки «Іловайськ 2014. Батальйон «Донбас» Світлана Соловйова.

Так, Росія, до речі, зробила черговий постріл в інформаційній війні і цьогоріч зняла фільм «Альфа-Р», де, судячи з опису, покажуть нібито «боротьбу російських розвідників з іноземними спецслужбами на Донбасі». Велика частина зйомок проходила під час карантину на території окупованого Донецька.

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