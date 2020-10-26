СБУ заявляє про затримання розшукуваного бойовика «ЛНР» поблизу Трьохізбенки

Контррозвідники Служби безпеки України затримали ймовірного бойовика незаконного угруповання «ЛНР», який перебував у розшуку за підозрою в участі в терористичній організації. Про це СБУ повідомляє 26 жовтня.

За повідомленням, співробітники СБУ затримали його спільно з військовослужбовцями 14 окремої механізованої бригади імені князя Романа Великого Збройних сил на лінії зіткнення поблизу села Трьохізбенка.

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«За даними слідства Служби безпеки України, уродженець Сватівського району приєднався до російсько-терористичних угруповань наприкінці 2014 року. У складі так званої «4 Окремої бригади 2 АК НМ ЛНР» він з 2015 року брав участь у бойових діях проти сил Антитерористичної операції/Операції об’єднаних сил», – повідомляє пресслужба правоохоронного органу.

Затриманому повідомили про підозру за статтею про «створення терористичної групи чи терористичної організації, керівництво такою групою чи організацією або участь у ній, а так само організаційне чи інше сприяння створенню або діяльності терористичної групи чи терористичної організації». Ця кваліфікація передбачає від восьми до 15 років ув’язнення з можливістю конфіскації майна.

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Його взяли під варту, зараз триває досудове слідство.

Збройний конфлікт на Донбасі триває від 2014 року після російської окупації Криму. Україна і Захід звинувачують Росію у збройній підтримці бойовиків. Кремль відкидає ці звинувачення і заявляє, що на Донбасі можуть перебувати хіба що російські «добровольці».

За даними ООН, від квітня 2014-го до 31 липня 2020 року внаслідок збройного конфлікту на Донбасі загинули від 13 100 до 13 300 людей.