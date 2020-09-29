СБУ затримала ексбойовика «ЛНР», який брав участь у захопленні адмінбудівель у Сєвєродонецьку

Співробітники Служби безпеки затримали колишнього бойовика «ЛНР» у Сєвєродонецьку, який брав участь у захопленні адмінбудівель у 2014 році. Про це повідомили у пресслужбі СБУ.

«За даним досудового слідства, до лав незаконних збройних формувань проросійських терористів зловмисник приєднався у квітні 2014 року. Встановлено, що бойовик причетний до штурму будівлі Управління СБУ в Луганській області. Пізніше у складі угруповання Дрьомова він брав участь у захопленні сепаратистами адмінбудівель у Сєвєродонецьку. За оперативною інформацією, зловмисник підтримував зв’язок та сприяв діяльності диверсійної групи «Ямала», учасники якої готували теракти у Сєвєродонецьку до Дня незалежності в 2014 році. Після визволення міста від окупаційних військ зловмисник тривалий час переховувався від правосуддя», – мовиться у повідомленні.

Бойовику повідомили про підозру у вчиненні злочину, передбаченого частиною 2 статті 260 (участь у не передбачених законом збройних формуваннях) Кримінального кодексу України.

СБУ перевіряє причетність затриманого до інших злочинів, вчинених бойовиками на території Луганщини. У випадку доведення вини йому загрожує до 8 років позбавлення волі з конфіскацією майна.