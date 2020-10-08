СБУ: бойовика «ЛНР» засудили до 5,5 років ув’язнення

У Луганській області бойовика незаконного збройного угруповання «ЛНР» засудили до 5,5 років ув’язнення. Про це повідомили у Службі безпеки України.

«За матеріалами Служби безпеки України засуджено учасника терористичної організації «ЛНР», якого правоохоронці затримали у серпні 2020 року під час спроби перетину лінії розмежування у розвідувальних цілях. Слідчі органів безпеки встановили, що з початком російської збройної агресії в червні 2014 року мешканець Луганська приєднався до лав незаконних збройних формувань та був зарахований до терористичного батальйону «Зоря» на посаду розвідника. Там він здійснював збір розвідданих на спостережних постах бойовиків. Пізніше він перевівся до Первомайська у «15 батальйон тероборони 2 армійського корпусу народної міліції ЛНР». Слідство встановило, що найманець чинив збройний спротив силам АТО/ООС поблизу лінії розмежування, брав участь у боях під Золотим», – мовиться у повідомленні.

Рубіжанський міський суд визнав бойовика винним у злочинах, передбачених частиною 2 статті 260 (створення не передбачених законом воєнізованих або збройних формувань) та частиною 2 статті 110 (посягання на територіальну цілісність і недоторканність України) Кримінального кодексу України.

Збройний конфлікт на Донбасі триває від 2014 року після російської окупації Криму. Україна і Захід звинувачують Росію у збройній підтримці бойовиків. Кремль відкидає ці звинувачення і заявляє, що на Донбасі можуть перебувати хіба що російські «добровольці».

За даними ООН, від квітня 2014-го до 31 липня 2020 року внаслідок збройного конфлікту на Донбасі загинули від 13 100 до 13 300 людей.