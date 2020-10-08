На Донбасі від початку доби «спостерігається тиша» – штаб ООС

Від початку доби 8 жовтня обстрілів на Донбасі не було, повідомляє пресцентр операції Об’єднаних сил.

«Від початку поточної доби, 8 жовтня, по всій лінії розмежування спостерігається тиша. Порушень досягнутих мирних домовленостей не зафіксовано. Ситуація в районі проведення операції залишається стабільною та повністю контрольованою», – йдеться в повідомленні.

Протягом минулої доби, за даними військових, з боку підтримуваних Росією бойовиків зафіксували одне порушення перемир’я.

«У районі відповідальності ОТУ «Схід» неподалік населеного пункту Водяне зафіксовано застосування противником стрілецької зброї. На вогневу провокацію противника українські військовослужбовці зброю у відповідь не застосовували. Бойових втрат і поранень серед українських захисників не було», – повідомили у штабі ООС.

Підтримувані Росією угруповання «ДРН» і «ЛНР» даних про обстріли вранці 8 жовтня не наводять.

Із 00:01 27 липня на Донбасі набрала чинності чергова домовленість про «повне та всеосяжне припинення вогню».

Збройний конфлікт на Донбасі триває від 2014 року після російської окупації Криму. Україна і Захід звинувачують Росію у збройній підтримці бойовиків. Кремль відкидає ці звинувачення і заявляє, що на Донбасі можуть перебувати хіба що російські «добровольці».

За даними ООН, від квітня 2014-го до 31 липня 2020 року внаслідок збройного конфлікту на Донбасі загинули від 13 100 до 13 300 людей.