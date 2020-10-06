Пожежі, збільшення обстрілів і загибель літака з курсантами: вересень на сході

Сьогодні в Харкові прощаються з загиблими у катастрофі військового літака Ан-26, який упав 25 вересня біля Чугуєва. І це не єдина трагедія, яка спіткала Україну в перший місяць осені. Радіо Донбас.Реалії традиційно зібрало головні факти про військові події за місяць.

Кількість обстрілів збільшилася

За інформацією штабу ООС, який підраховує обстріли за кількістю випадків відкриття вогню, у вересні кількість обстрілів позицій ЗСУ трохи збільшилась. У перший місяць осені було здійснено 55 обстрілів, що на 7 більше, ніж у серпні. Найбільша кількість зафіксована 29 вересня – 11 обстрілів.

Збільшились цифри й у звітах ОБСЄ. Спеціальна моніторингова місія підраховує обстріли за кількістю випущених снарядів і черг із автоматичної зброї. Так, у вересні відбулося близько 650 порушень, що на 100 більше, ніж у серпні.

Найбільше порушень було зафіксовано 22 вересня у Донецькій області – 157, а в Луганській – максимальна цифра досягла позначки 63 обстріли 1 вересня.

І знову втрати серед українських бійців

У серпні не було зафіксовано жодних бойових втрат серед українських бійців, у вересні – загинув Тарас Кубійович. Народився в Івано-Франківській області, селі Вільхівці. 24 жовтня святкував би своє 50-річчя.

За розповідями друзів, Тарас Кубійович захоплювався спортом і цікавився історією українського визвольного руху. Вперше добровольцем опинився на передовій ще восени 2015 року, був поранений. Але після лікування повернувся туди знову. Двічі підписував контракт на службу, востаннє – у травні 2020 року. Мріяв, щоб скоріше закінчилася війна і можна було повернутися до дочки.

6 вересня поблизу Причепилівки на Луганщині снайпер гібридних сил Росії застрелив Тараса Кубійовича, мовилося у зведенні штабу ООС. Поховали українського воїна в рідному селі Вільхівці (Івано-Франківська область).

«Не бойові втрати», але важливі

2 вересня під час гасіння пожежі на Луганщині безвісти зник десантник Артем Бондаренко. Його тіло знайшли під завалами бліндажа, який згорів.

5 вересня під час гасіння пожежі поблизу селища Верхньоторецьке Ясинуватського району старший солдат 46-го окремого штурмового батальйону «Донбас» 54-ї окремої механізованої бригади ЗСУ Віталій Грицишин і старший сержант Володимир Хоменко були відрізані полум’ям від решти особового складу.

За офіційною інформацією ОТУ «Схід», обходячи осередок вогню в «сірій зоні», солдати підірвалися на невідомому вибуховому пристрої на мінному полі.

6 вересня 2020 року вогнеметник вогнеметного взводу роти радіаційного, хімічного, біологічного захисту 35-ї окремої бригади морської піхоти імені контрадмірала Михайла Остроградського Руслан Волков їхав із побратимами до селища Новгородське (Донецька обл.), щоб погасити пожежу в лісі в зоні проведення ООС. Машина підірвалася на невідомому вибуховому пристрої. Бійців госпіталізували з численними опіками та травмами. Руслана Волкова не вдалося врятувати, помер у лікарні в Торецьку.

Крім того, у вересні помер від тяжких травм боєць Костянтин Оверко, якого було поранено ще 20 червня поблизу Південного під Горлівкою. Снайпер поцілив українському бійцю в живіт. За ці три місяці Оверко переніс близько 30 операцій, але 24 вересня його серце зупинилося.

25 вересня літак Повітряних сил ЗСУ Ан-26 упав біля Чугуєва Харківської області за два кілометри від військового аеродрому. На борту літака 1977 року виробництва було 27 людей (5 офіцерів, 2 прапорщики і 20 курсантів Харківського національного університету Повітряних сил, з яких 17 мали б стати штурманами і 3 – пілотами). Вижив лише один курсант.

Серед загиблих – Олександр Ігорович Скочков. Шість років тому, 14 червня 2014 року, загинув його батько – Ігор Скочков – у збитому угрупованням «ЛНР» літаку Іл-76. Скочков був родом із села Благовка, яке зараз – на окупованій частині Луганської області. Історію родини можна прочитати тут.

Залякування Шумами

6 вересня угруповання «ДНР» відкрило вогонь, проте не по селищу Шуми, а в іншій точці фронту – в Красногорівці і Причепилівці. По Шумах у ніч із 6 на 7 вересня також стріляли (з підствольного гранатомета), проте неприцільно. І одразу з втратами для України: один поранений і загиблий Тарас Кубійович із 14-ї механізованої бригади ЗСУ. Таким чином, підконтрольні Росії формування підвели риску під перемир’ям, яке тривало 42 дні.

Насправді усе почалося на тиждень раніше, коли ватажок угруповання «ДНР» Денис Пушилін пообіцяв уже 7 вересня вдарити з артилерії по нібито нових українських фортифікаційних спорудах біля населеного пункту Шуми поблизу окупованої Горлівки. За його словами, укріплення з’явилися вже після оголошення перемир’я, тому його порушують. Цю інформацію спростували в звіті ОБСЄ.

Згодом Пушилін відтермінував свій обстріл на 9 вересня: нібито через те, що Україна стала засипати свої траншеї поблизу Шумів (цей «вкид» спростував 503-й батальйон морської піхоти, що тримає там позиції).



Луганщина у вогні

30 вересня одразу у трьох районах Луганщини виникли пожежі, зайнялася суха трава і лісова підстилка. Загалом було зафіксовано 146 пожеж у природних екосистемах. Версії – підпал або диверсія з боку угруповання «ЛНР».

У ці дні на сході був шквальний вітер, який швидко поширював вогонь. Біля Станиці Луганської займання сталось удруге після того, як першу пожежу загасили. ВЦА 5 жовтня заявила про підпал; на охопленій вогнем території детонували боєприпаси. «Раптово» запалало навіть там, де не було пожеж у 2014–15 роках після масштабних обстрілів із «Граду». Черговий підпал між населеними пунктами Нижньотепле та Артема. Верховий вогонь підступає впритул до електропідстанцій. Рятувальники стримують пожежу. Від пожежі детонують нерозірвані боєприпаси», – мовилося в повідомленні Станично-Луганської ВЦА у фейсбуці.

Жителів багатьох сіл було евакуйовано.

У Сєвєродонецьку припинили навчальний процес, щоб розмістити в школах потерпілих. Зараз там працюють психологи ДСНС і волонтери.

За даними Держслужби з надзвичайних ситуацій, станом на середину дня 6 жовтня внаслідок пожеж загинуло 11 осіб, постраждало 19 осіб. Вогнем пошкоджено орієнтовно 250 будівель (Воронове – 70, Сиротине – 64, Метьолкіне – 30, Муратове – 26, Капітанове – 20, Осколонівка – 20, Кряківка – 2, Трьохізбенка – 2). Інформація не остаточна, бо ДСНС чекає на уточнення з боку місцевої влади.

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