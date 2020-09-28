(Друкуємо мовою оригіналу)

Министерство обороны опубликовало имена погибших в авиакатастрофе Ан-26 под Чугуевом. Десятый сверху в этом списке – солдат военной службы по контракту Скочков Александр Игоревич. Шесть лет назад, 14 июня 2014-го, при крушении ИЛ-76 под Луганском погиб его отец, штурман авиационной эскадрильи, гвардии капитан Игорь Скочков. Он был родом из поселка, который сейчас находится в глубоком тылу группировки «ЛНР», и там о нем до сих пор помнят.

«Шанхай»

Если ехать «огородами», поселок Благовка Луганской области от России отделяет всего 20 километров. Как и до начала боевых действий, люди здесь живут, в основном, сельским хозяйством: арендуют и обрабатывают землю, одну часть урожая продают, вторую – оставляют себе. На шахтах в райцентре Ровеньки из местных почти никто не работает – люди предпочитают, например, вакансии водителей на автобазе, или ограничиваются тем-таки сельским хозяйством.

Тут, на юге Луганской области, абрикос называют жерделя. Местные говорят, в основном, на суржике – русском со смесью отдельных украинских слов.

В Благовке есть большой Дом культуры. А едва ли не единственные новости, которые боевики пишут о поселке, сообщают о том, что в конце ноября 2019-го состоялся очередной праздник ко Дню сельского работника, и он прошел под лозунгом «Хвала и честь вам, хлеборобы».

Семью штурмана авиационной эскадрильи Игоря Скочкова – его папу и младшую сестру – в Благовке знали многие. Во-первых, здесь очень распространена фамилия Скочков, а, во-вторых, они были жителями густонаселенного района, который местные называют «Шанхай».

«Это относительно новый район, – рассказывает житель поселка, контролируемого российскими гибридными силами (имя не называем из соображений безопасности – ред.). – Раньше там была большая межколхозная теплица, где работало довольно много людей. От теплицы построили жилье, и раздавали его потом сотрудникам. Это были, например, двухэтажные дома с централизованным водопроводом – в селах это обычно редкость».

О том, что на борту ИЛ-76, который 14 июня 2014 года сбили российские гибридные силы, был их односельчанин, в Благовке узнали по «сарафанному радио». По словам местного жителя, в селе до сих пор вспоминают, как боевики группировки «ЛНР» не разрешили родным похоронить штурмана дома.

«Ближайшие бои шли от Благовки в километрах 30-ти, так что повода уезжать из-за бомбежек у местных не было. Не уезжали в 2014-м и родственники Скочкова (а его супруга и двое детей всегда жили на подконтрольной Украине территории – ред.). После трагедии по селу ходил слух, который сейчас довольно сложно проверить, о том, что его родные приезжали в Луганск и просили боевиков отдать останки, чтобы похоронить пилота дома. Но им не отдали тело и пригрозили, мол, даже, если заберете его – и не вздумайте хоронить в Благовке», – вспоминает местный житель.

Однако останки после катастрофы были переданы на сторону, подконтрольную Украине. Всех девятерых членов экипажа ИЛ-76, включая Игоря Скочкова, 25 июля 2014-го похоронили в братской могиле на кладбище «Новое-2» в Мелитополе. С десантниками прощались, в частности, в Днепре, Никополе, Павлограде и Кривом Роге. Между трагедией и похоронами прошло так много времени, потому что пришлось договариваться с российскими гибридными силами о коридоре для эвакуации, а потом военных опознавали по ДНК-экспертизе.

Свои

Еще до того, как Минобороны озвучило официальный список погибших в Ан-26 членов экипажа и курсантов, в сети стали публиковать снимки отца и сына, Александра и Игоря Скочковых, которые так и не вернулись из неба.

На момент гибели отца Саше Скочкову было 14 лет. Его младшей сестре – всего два годика. Сотни, может и тысячи, людей сделали репост с фотографиями летчиков, и почти никто не вспомнил, что штурман Игорь Скочков родился и вырос в поселке, который до сих пор захвачен. Но территориальная близость Благовки к России не лишила летчика любви к Украине.

В ИЛ-76 не он один был родом с территории, захваченной российскими гибридными формированиями. Например, десантник Сергей Кривошеев, который два месяца не дожил до своего 19-летия, родился в многодетной семье в поселке Новогригоровка, что возле Дебальцево, подконтрольного группировке «ДНР». Мама Сергея умерла в 2011-м, поэтому его с братом и тремя сестрами отдали в интернат в Амвросиевку, где сейчас тоже заправляют боевики. Еще один солдат из 25-ой десантно-штурмовой бригады, навсегда 19-летний Ростислав Проньков, вырос в Горловке. А его товарищ Игорь Токаренко, которому теперь тоже всегда 19, родился в Брянке на Луганщине, подконтрольной группировке «ЛНР».

В пятницу, 25 сентября, под Харьковом разбился Ан-26Ш №76. Самолет выполнял учебный полет, на его борту находились семеро членов экипажа и 20 курсантов Харьковского национального университета имени Кожедуба.

Воздушных сил. После авиакрушения выжил только один солдат. Врачи говорят: «Парень родился в огнестойкой рубашке».

ПОСЛЕДНИЙ ВЫПУСК РАДИО ДОНБАСС.РЕАЛИИ: