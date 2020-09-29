В Україні 27 вересня розпочали розшифровку бортових самописців військового літака Ан-26, який 25 вересня розбився під Чугуєвом Харківської області. Цей процес може тривати 3-5 днів, повідомив віцепрем’єр Олег Уруський. ДБР відкрило кримінальну справу про порушення правил польотів та підготовки до них, що спричинило тяжкі наслідки через авіакатастрофу літака Ан-26. В аварії загинули 26 людей. Слідчі Державного бюро розслідувань розглядають чотири версії катастрофи. Вранці 29 вересня пройшла церемонія прощання з Віталієм Вільховим. Поховати всіх інших, ймовірно, дозволять тільки після закінчення всіх експертиз. Ідентифікувати тіла загиблих в авіакатастрофі можна тільки за допомогою ДНК. Родичі будуть здавати аналізи в Експертно-криміналістичному центрі Міністерства внутрішніх справ. Процедура триватиме не менше ніж 2 тижні. (Автор: Ганна Бровко. Відео телеканалу «Настоящее время», створеного Радіо Свобода з участю «Голосу Америки»)