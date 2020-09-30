Причиною катастрофи військового Ан-26 міг стати людський чинник і технічні несправності – віцепрем’єр Уруський

Причиною катастрофи військового літака Ан-26 у Харківській області міг стати людський чинник, який наклався на технічні несправності, заявив віце-прем'єр-міністр України, голова урядової комісії з розслідування обставин катастрофи Олег Уруський.

«Слідство розглядає декілька різних версій авіакатастрофи. Тим не менш, стає зрозумілим, що на технічні несправності, які мали місце, наклався людський фактор у різних його проявах», – написав Уруський у фейсбуці 30 вересня.

Раніше цього ж дня у Державному бюро розслідувань заявили, що інформація про відмову двигуна літака Ан-26, який зазнав аварії в Харківській області, не відповідає дійсності.

У ДБР повідомили, що інформацію з бортових самописців Ан-26, можна буде оприлюднити після дозволу слідчого.

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Ввечері 25 вересня літак Повітряних сил ЗСУ Ан-26 впав біля Чугуєва Харківської області за два кілометри від військового аеродрому. На борту літака 1977 року виробництва було 27 людей – військові льотчики та курсанти університету Повітряних сил імені Кожедуба. Вижив лише один курсант, зараз він перебуває у лікарні.

ДБР повідомило, що попередньо перевіряє чотири версії авіакатастрофи на Харківщині.