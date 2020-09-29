У ДП «Антонов» після катастрофи під Чугуєвом розповіли, скільки нині експлуатується літаків Ан-26 в Україні

У державному підприємстві «Антонов» повідомили, що на сьогодні в Україні експлуатується 53 літаки Ан-26 та його модифікацій, в тому числі 24 екземпляри в цивільній авіації та 29 – у державній.

«Найстарший з них літак з серії №12-02 1972 року випуску – 48 років 5 місяців, наймолодший – літак з сер. №142-05 1985 року випуску – 35 років 1 місяць. Технічне обслуговування літаків, в тому числі Ан-26, виконується експлуатантом повітряного судна (ПС), згідно з документацією з технічної експлуатації. На більшості літаків Ан-26 цивільної авіації технічне обслуговування виконується згідно з Регламентом технічного обслуговування літаків Ан-24, Ан-26 з періодичністю базової форми через 500±50 льотних годин», – повідомила компанія у фейсбуці.

У ДП «Антонов» заявили, що компанія як розробник літаків виконує роботи з оцінки їх технічного стану щодо можливості подовження ресурсів та термінів служби планера літака.

«Етапи індивідуального відпрацювання строків служби складають 1-2 роки. Літакам Ан-26 всіх модифікацій в індивідуальному порядку може бути встановлений призначений строк служби 50 років», – йдеться в повідомленні.

Напередодні у ДП «Антонов» повідомили, що спеціалісти підприємства увійшли до складу Державної комісії для з’ясування причин та обставин катастрофи літака Ан-26 Повітряних сил ЗСУ у Харківській області 25 вересня.

Ввечері 25 вересня літак Повітряних сил ЗСУ Ан-26 впав біля Чугуєва Харківської області за два кілометри від військового аеродрому. На борту літака 1977 року виробництва було 27 осіб – військові льотчики та курсанти університету Повітряних сил імені Кожедуба. Вижив лише один курсант, зараз він перебуває у лікарні.

ДБР повідомило, що попередньо перевіряє чотири версії авіакатастрофи на Харківщині.