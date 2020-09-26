ДБР назвало попередні версії катастрофи літака на Харківщині

Слідчі Державного бюро розслідувань почали досудове розслідування катастрофи літака АН-26 Повітряних сил ЗСУ на Харківщині за фактом порушення правил польотів та підготовки до них, що спричинило катастрофу та тяжкі наслідки (ст. 416 ККУ).

Як зазначили у ДБР, на борту перебували 20 курсантів Харківського університету повітряних сил ім. Івана Кожедуба та семеро військовослужбовців військової частини.

«25 осіб загинули, 2 особи вижили: одна особа у середньому стані, одна особа у надважкому стані», – мовиться у повідомленні.

На місце події виїхало керівництво Державного бюро розслідувань, Офісу генпрокурора, Міноборони України, Генерального штабу ЗСУ, Нацполіції.

«З метою встановлення причин та обставин катастрофи створено спільну комісію з числа спеціалістів Міністерства юстиції України, а саме спеціалістів Київського науково-дослідного інституту судових експертиз, Харківського НДІ судових експертиз імені заслуженого професора М.С. Бокаріуса, ДП обслуговування повітряного руху України «Украерорух», ДП «Антонов», Головної інспекції Міністерства оборони України, слідчих ДБР та прокурорів Офісу Генпрокурора», – зазначили у ДБР.

Наразі слідство перевіряє чотири версії катастрофи:

катастрофа внаслідок технічної несправності агрегатів літального апарату;

катастрофа внаслідок неналежного виконання своїх службових обов'язків екіпажем;

неналежне виконання службових обов’язків особами, які були відповідальними за керування польотами;

неналежне технічне обслуговування літака та підготовки його до польоту.

Міністерство внутрішніх справ повідомляло, що літак Повітряних сил ЗСУ «Ан-26» впав біля Чугуєва Харківської області близько 20:50 25 вересня у двох кілометрах від військового аеродрому. У Збройних силах заявляли, що літак заходив на посадку. Спочатку рятувальники повідомляли, що на борту літака перебували 28 людей. Пізніше Командування Повітряних сил ЗСУ уточнило, що їх було 27 – курсанта Олександра Харченка в останній момент не допустили до польоту, тому його на борту не було.

Секретар Ради національної безпеки та оборони Олексій Данілов повідомляв, що політ був навчально-тренувальним.

Голова Харківської обласної державної адміністрації Олексій Кучер зазначив, що за попередніми даними, пілот літака «Ан-26» повідомляв про відмову лівого двигуна перед авіакатастрофою.