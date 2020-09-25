Голова Харківської ОДА: за попередніми даними, пілот повідомляв про відмову лівого двигуна

За попередніми даними, пілот літака «Ан-26» повідомляв про відмову лівого двигуна перед авіакатастрофою на Харківщині, повідомив голова Харківської обласної державної адміністрації Олексій Кучер на брифінгу.

«Було повідомлення від пілота про те, що відмовив лівий мотор… Але в навчаннях спеціально відключають один з моторів, щоб орієнтуватися… Для досвідченого льотчика це не критична ситуація. Що сталося потім – також незрозуміло, буде встановлювати слідство», – заявив Кучер.

Він додав, що на борту були курсанти третього та четвертого курсу. За його словами, ті, хто вижив, вистрибнули з літака.

Міністерство внутрішніх справ повідомляло, що літак Повітряних сил ЗСУ «Ан-26» впав біля Чугуєва Харківської області близько 20:50 25 вересня у двох кілометрах від військового аеродрому. У Збройних силах заявляли, що літак заходив на посадку.

Секретар Ради національної безпеки та оборони Олексій Данілов розповів, що політ був навчально-тренувальним.

За даними рятувальників, на борту перебували сім офіцерів та 21 курсант Харківського університету Повітряних сил ЗС України. Водночас у поліції кажуть, що на борту було 23 людини.

У ДСНС стверджують, що внаслідок авіакатастрофи 22 людини загинули, двоє отримали травми, пошуки ще чотирьох осіб тривають.

Рятувальники повідомляли, що ліквідували пожежу приблизно за годину.