Прем’єр: авіакатастрофу під Харковом розслідуватимуть Уруський, Хомчак, Аваков, Таран та Чечоткін

Державну комісію, яка розслідуватиме авіакатастрофу під Харковом, очолить віцепрем’єр Олег Уруський, повідомив прем’єр-міністр Денис Шмигаль у фейсбуці.

За його словами, до складу комісії увійдуть головнокомандувач ЗСУ Руслан Хомчак, міністр внутрішніх справ Арсен Аваков, міністр оборони Андрій Таран, голова ДСНС Микола Чечоткін, голова Харківської облдержадміністрації Олексій Кучер та інші посадові особи.

Міністерство внутрішніх справ повідомляло, що літак Повітряних сил ЗСУ «Ан-26» впав біля Чугуєва Харківської області близько 20:50 25 вересня у двох кілометрах від аеродрому У Збройних силах заявляли, що літак заходив на посадку.

За даними рятувальників, на борту перебували сім офіцерів та 21 курсант Харківського університету Повітряних сил ЗС України. Водночас у поліції кажуть, що на борту було 23 людини.

У ДСНС стверджують, що внаслідок авіакатастрофи 22 людини загинули, двоє отримали травми, пошуки ще чотирьох осіб тривають.