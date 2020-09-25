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25 вересня 2020, Київ 23:35
Новини | Події

МВС: унаслідок авіакатастрофи під Харковом загинули щонайменше 20 людей

Літак «Ан-26» впав о 20:50 поблизу Чугуєва у двох кілометрах від аеродрому

Унаслідок авіакатастрофи під Харковом загинули щонайменше 20 людей, повідомило Міністерство внутрішніх справ України.

«На літаку перебували військові льотчики та курсанти Університету повітряних сил імені І. Кожедуба. На борту літака перебувало 23 особи (5 членів екіпажу та 18 курсантів). Станом на 21:45 20 загиблих та двоє тяжко поранених, ще двох шукають», – розповіли у міністерстві.

За даними відомства, літак «Ан-26» впав о 20:50 поблизу Чугуєва у двох кілометрах від військового аеродрому Район катастрофи очепили поліцейські.

Водночас голова Харківської обласної державної адміністрації Олексій Кучер заявляє в телеграмі, що загинули 22 людини, двоє вижили. За його даними, на борту були 28 людей, зокрема сім офіцерів та 21 курсант. Доля чотирьох людей невідома.

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