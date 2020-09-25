Повітряні сили ЗСУ: унаслідок авіакатастрофи на Харківщині є загиблі та травмовані

Унаслідок авіакатастрофи на Харківщині є загиблі та травмовані, повідомило командування Повітряних сил Збройних сил України у фейсбуці.

«Сьогодні увечері на Харківщині сталась авіаційна катастрофа літака «Ан-26» (б/н 76) Повітряних сил ЗС України. Літак розбився при заході на посадку. Окрім екіпажу, на борту літака перебували курсанти Харківського університету Повітряних сил ЗС України. Є загиблі та травмовані. Інформація уточнюється», – заявили в Збройних силах.

Голова Харківської ОДА Олексій Кучер повідомив у телеграмі, що терміново виїхав на місце подій.

«Під Чугуєвом упав літак. Є загиблі. Терміново виїхав на місце подій. Є ті, хто вижив», – написав Кучер.

Він пообіцяв, що всім постраждалим буде надана всебічна допомога.