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25 вересня 2020, Київ 23:36
Новини | Події

Рятувальники заявляють, що ліквідували пожежу після авіакатастрофи на Харківщині

Літак Повітряних сил ЗСУ «Ан-26» впав біля Чугуєва Харківської області близько 20:50 25 вересня

Державна служба України з надзвичайних ситуацій заявляє, що рятувальники ліквідували пожежу після авіакатастрофи на Харківщині.

У ДСНС підтвердили інформацію голови Харківської обласної державної адміністрації Олексія Кучера, який заявляв, що на борту перебувало 28 людей: 22 загинули, двоє отримали травми, пошуки ще чотирьох осіб тривають.

Міністерство внутрішніх справ повідомляло, що літак Повітряних сил ЗСУ «Ан-26» впав біля Чугуєва Харківської області близько 20:50 25 вересня у двох кілометрах від військового аеропорту. У Збройних силах заявляли, що літак заходив на посадку. На борту перебували сім офіцерів та 21 курсант Харківського університету Повітряних сил ЗС України.

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