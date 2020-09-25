Рятувальники заявляють, що ліквідували пожежу після авіакатастрофи на Харківщині

Державна служба України з надзвичайних ситуацій заявляє, що рятувальники ліквідували пожежу після авіакатастрофи на Харківщині.

У ДСНС підтвердили інформацію голови Харківської обласної державної адміністрації Олексія Кучера, який заявляв, що на борту перебувало 28 людей: 22 загинули, двоє отримали травми, пошуки ще чотирьох осіб тривають.

Міністерство внутрішніх справ повідомляло, що літак Повітряних сил ЗСУ «Ан-26» впав біля Чугуєва Харківської області близько 20:50 25 вересня у двох кілометрах від військового аеропорту. У Збройних силах заявляли, що літак заходив на посадку. На борту перебували сім офіцерів та 21 курсант Харківського університету Повітряних сил ЗС України.