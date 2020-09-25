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25 вересня 2020, Київ 23:35
Новини | Події

Зеленський: терміново створюємо урядову комісію для розслідування авіакатастрофи на Харківщині

Зеленський заявив, що 26 вересня прибуде до Харківської області

Українська влада створює урядову комісію для розслідування авіакатастрофи в Харківській області, повідомив президент України Володимир Зеленський.

«Терміново створюємо урядову комісію для розслідування всіх обставин та причин трагедії. Відповідне доручення дав прем’єр-міністру. На місці вже працює пошукова команда», – написав Зеленський у телеграмі.

Він заявив, що 26 вересня прибуде до Харківської області.

Місце катастрофи українського військового літака, Харківська область, 25 вересня 2020 року
Місце катастрофи українського військового літака, Харківська область, 25 вересня 2020 року

Міністерство внутрішніх справ повідомляло, що літак Повітряних сил ЗСУ «Ан-26» впав біля Чугуєва Харківської області близько 20:50 25 вересня у двох кілометрах від військового аеродрому. У Збройних силах заявляли, що літак заходив на посадку.

За даними рятувальників, на борту перебували сім офіцерів та 21 курсант Харківського університету Повітряних сил ЗС України. Водночас у поліції кажуть, що на борту було 23 людини.

У ДСНС стверджують, що внаслідок авіакатастрофи 22 людини загинули, двоє отримали травми, пошуки ще чотирьох осіб тривають.

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