Зеленський: терміново створюємо урядову комісію для розслідування авіакатастрофи на Харківщині

Українська влада створює урядову комісію для розслідування авіакатастрофи в Харківській області, повідомив президент України Володимир Зеленський.

«Терміново створюємо урядову комісію для розслідування всіх обставин та причин трагедії. Відповідне доручення дав прем’єр-міністру. На місці вже працює пошукова команда», – написав Зеленський у телеграмі.

Він заявив, що 26 вересня прибуде до Харківської області.

Міністерство внутрішніх справ повідомляло, що літак Повітряних сил ЗСУ «Ан-26» впав біля Чугуєва Харківської області близько 20:50 25 вересня у двох кілометрах від військового аеродрому. У Збройних силах заявляли, що літак заходив на посадку.

За даними рятувальників, на борту перебували сім офіцерів та 21 курсант Харківського університету Повітряних сил ЗС України. Водночас у поліції кажуть, що на борту було 23 людини.

У ДСНС стверджують, що внаслідок авіакатастрофи 22 людини загинули, двоє отримали травми, пошуки ще чотирьох осіб тривають.