Секретар РНБО: авіакатастрофа «Ан-26» сталася під час навчально-тренувального польоту

Авіакатастрофа військового літака «Ан-26» на Харківщині сталася під час навчально-тренувального польоту, повідомив секретар Ради національної безпеки та оборони Олексій Данілов у фейсбуці.

Він підтвердив, що військово-транспортний літак розбився, виконуючи захід на посадку.

«Причини трагедії стануть предметом ретельного розслідування», – написав Данілов.

Міністерство внутрішніх справ повідомляло, що літак Повітряних сил ЗСУ «Ан-26» впав біля Чугуєва Харківської області близько 20:50 25 вересня у двох кілометрах від військового аеродрому. У Збройних силах заявляли, що літак заходив на посадку.

За даними рятувальників, на борту перебували сім офіцерів та 21 курсант Харківського університету Повітряних сил ЗС України. Водночас у поліції кажуть, що на борту було 23 людини.

У ДСНС стверджують, що внаслідок авіакатастрофи 22 людини загинули, двоє отримали травми, пошуки ще чотирьох осіб тривають.