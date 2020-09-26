Канада, ЄС, США та Британія висловили співчуття в зв’язку з авіакатастрофою на Харківщині, в результаті якої, за попередніми даними, загинули 25 людей.

«Цього вечора надходять дуже сумні новини з України. Співчуваємо родичам та друзям загиблих унаслідок падіння військового літака та бажаємо якнайшвидшого одужання пораненим. Канадці думками з вами сьогодні», – написав прем’єр-міністр Канади Джастін Трюдо у твітері.

Високий представник ЄС із питань зовнішньої політики та політики безпеки Жозеп Боррель висловив співчуття від імені Євросоюзу президенту Володимиру Зеленському, главі МЗС України Дмитру Кулебі та міністру оборони Андрію Тарану. «Думками з сім’ями та друзями загиблих», – написав Боррель.

«Ми щиро співчуваємо сім’ям та близьким курсантів, офіцерів та екіпажу, загиблим та пораненим внаслідок катастрофи літака Ан-26 під Харковом ввечері у п’ятницю. Наші думки з вами, і ми поруч з вами в цей час скорботи», – мовиться у повідомленні посольства США в Україні.

Посольство Великої Британії в Україні цитує посла Мелінду Сіммонс. «Шокована жахливою новиною про падіння військового літака поблизу Харкова. Мої думки зараз із сім’ями загиблих, пораненими та зниклими», – заявила вона.

Міністерство внутрішніх справ повідомляло, що літак Повітряних сил ЗСУ «Ан-26» впав біля Чугуєва Харківської області близько 20:50 25 вересня у двох кілометрах від військового аеродрому. У Збройних силах заявляли, що літак заходив на посадку. Спочатку рятувальники повідомляли, що на борту літака перебували 28 людей. Пізніше Командування Повітряних сил ЗСУ уточнило, що їх було 27 – курсанта Олександра Харченка в останній момент не допустили до польоту, тому його на борту не було.

У Генпрокуратурі заявили, що за попередніми даними в авіакатастрофі загинули 25 людей, ще двоє перебувають у важкому стані.

Секретар Ради національної безпеки та оборони Олексій Данілов повідомляв, що політ був навчально-тренувальним.

Голова Харківської обласної державної адміністрації Олексій Кучер зазначив, що за попередніми даними, пілот літака «Ан-26» повідомляв про відмову лівого двигуна перед авіакатастрофою.