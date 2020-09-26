В авіакатастрофі під Харковом загинули 25 людей. В області оголошено день жалоби

Внаслідок авіакатастрофи під Харковом загинули 25 людей, двоє вижили, однак перебувають у важкому стані. Про це повідомили у Офісі генпрокурора.

Прокуратура порушила справу за статтею 416 (порушення правил польотів та підготовки до них, що спричинило катастрофу та тяжкі наслідки) Кримінального кодексу України.

На Харківщині 26 вересня оголошене днем жалоби за загиблими у авіакатастрофі.

Міністерство внутрішніх справ повідомляло, що літак Повітряних сил ЗСУ «Ан-26» впав біля Чугуєва Харківської області близько 20:50 25 вересня у двох кілометрах від військового аеродрому. У Збройних силах заявляли, що літак заходив на посадку. Спочатку рятувальники повідомляли, що на борту літака перебували 28 людей. Пізніше Командування Повітряних сил ЗСУ уточнило, що їх було 27 – курсанта Олександра Харченка в останній момент не допустили до польоту, тому його на борту не було.

Секретар Ради національної безпеки та оборони Олексій Данілов повідомляв, що політ був навчально-тренувальним.

Голова Харківської обласної державної адміністрації Олексій Кучер зазначив, що за попередніми даними, пілот літака «Ан-26» повідомляв про відмову лівого двигуна перед авіакатастрофою.