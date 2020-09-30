Падіння Ан-26: у ДБР заперечили інформацію про відмову двигуна

У Державному бюро розслідувань заявляють, що інформація про відмову двигуна літака Ан-26, який зазнав аварії біля Харкова, не відповідає дійсності.

«Була інформація щодо зниження тиску індикатора крутного моменту. А та інформація, яка звучить, що взагалі відмовив двигун – не відповідає дійсності», – заявив 30 вересня в Києві керівник Головного слідчого управління ДБР Максим Борчаковський, повідомляє агентство «Інтерфакс».

Водночас він наголосив, що всі ці обставини встановлюють під час проведення технічного розслідування, яке здійснює головна інспекція Міністерства оборони.

У ДБР повідомили, що інформацію з бортових самописців Ан-26, можна буде оприлюднити після дозволу слідчого.

Борчаковський додав, що слідство не відкидає всіх можливих версій катастрофи літака в Чугуєві. «Усі версії, які наразі звучать у ЗМІ, не відкидаються... Нині вирішується питання щодо вибухотехнічної експертизи... Її буде проведено однозначно. Крім вибухотехнічної експертизи, здійснюється технічне розслідування», – сказав він.

На уточнювальне питання про те, чи означає це, що виключити версію теракту можна буде тільки за результатами проведеної вибухотехнічної експертизи, Борчаковський сказав: «Так».

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Ввечері 25 вересня літак Повітряних сил ЗСУ Ан-26 впав біля Чугуєва Харківської області за два кілометри від військового аеродрому. На борту літака 1977 року виробництва було 27 людей – військові льотчики та курсанти університету Повітряних сил імені Кожедуба. Вижив лише один курсант, зараз він перебуває у лікарні.

ДБР повідомило, що попередньо перевіряє чотири версії авіакатастрофи на Харківщині.