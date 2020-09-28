Катастрофа Ан-26: ДБР повідомила деталі перебігу кримінального розслідування

Державне бюро розслідувань відкрило кримінальну справу про порушення правил польотів та підготовки до них, що спричинило тяжкі наслідки через авіакатастрофу літака Ан-26, на борту якого загинули 26 людей. Про це пресслужба ДБР повідомила 28 вересня.

Бюро звітує про здійснення низки слідчих дій. Серед них: огляд місця подій та вилучення чорних скриньок, а також зразків матеріалів літака та ґрунту, допит понад 40 свідків, отримання зразків ДНК у 25 родичів загиблих для ідентифікації. Також ДБР призначило 26 судово-медичних експертиз.

Читайте також: Катастрофа «Ан-26»: допомогу сім’ям загиблих мають виплатити протягом трьох тижнів – Шмигаль

«Витребувано документи щодо проведення ремонту та продовження ресурсу двигунів, які використовувалися на літаку; подано сім клопотань про накладення арешту на речі та документи, вилучені в ході оглядів, з метою подальшого забезпечення проведення генетично-молекулярних експертиз», – йдеться в повідомленні.

Крім того, правоохоронний орган повідомляє, що отримав «інформацію та документи з Українського гідрометеорологічного центру, державного підприємства обслуговування повітряного руху України, державного підприємства «Антонов», командування Повітряних Сил ЗС України», а також витребувало документи щодо ремонту двигунів літака, який зазнав аварії.

Читайте також: Син загинув в Ан-26, а батько – в Іл-76. Що кажуть в окупованому селі на Луганщині, звідки родом родина Скочкових (рос).

Після проведення експертиз та ідентифікаціх загиблих, повідомляють ДБР, їхні тіла повернуть родичам для похоронів.

Наразі досудове розслідування причин авіакатастрофи триває.

Ввечері 25 вересня літак Повітряних сил ЗСУ Ан-26 впав біля Чугуєва Харківської області за два кілометри від військового аеродрому. На борту літака 1977 року виробництва було 27 осіб – військові льотчики та курсанти університету Повітряних сил імені Кожедуба. Вижив лише один курсант, зараз він перебуває у лікарні.

ДБР повідомило, що попередньо перевіряє чотири версії авіакатастрофи на Харківщині.