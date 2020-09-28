Рятувальники повідомили про завершення робіт на місці авіакатастрофи під Чугуєвом

У Держслужбі з надзвичайних ситуацій повідомили про завершення, станом на сьогодні, робіт рятувальників на місці авіакатастрофи під Чугуєвом на Харківщині.

«Наразі підрозділами ДСНС роботи завершено. Проводяться слідчі дії», – йдеться в повідомленні.

Як повідомив напередодні голова Харківської облдержадміністрації Олексій Кучер, сьогодні розпочнеться відбір зразків ДНК для експертизи тіл загиблих. Кучер повідомляв, що на Харківщину прибули 16 з 20 сімей загиблих курсантів.

Ввечері 25 вересня літак Повітряних сил ЗСУ Ан-26 впав біля Чугуєва Харківської області за два кілометри від військового аеродрому. На борту літака 1977 року виробництва було 27 осіб – військові льотчики та курсанти університету Повітряних сил імені Кожедуба. Вижив лише один курсант, зараз він перебуває у лікарні.

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ДБР повідомило, що попередньо перевіряє чотири версії авіакатастрофи на Харківщині.