Катастрофа Ан-26: на запит пілота на посадку відповіли лише за хвилину – голова ХОДА

Пілот літака Ан-26, що впав у Харківській області, перед падінням подавав запит на посадку, але отримав відповідь не одразу, заявив голова Харківської обласної державної адміністрації Олексій Кучер. Про це він сказав журналістам увечері 26 вересня, передає пресслужба ХОДА.

За словами Кучера, він вважає ключовою версією причин катастрофи службову недбалість.

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«З моменту, коли пілот запросив посадку, люди, що відповідають за цю посадку, відповіли тільки за хвилину. Нібито це сталося через те, що посадили інший борт. При цьому ми повертаємося до того, що на той момент було відомо, що один з моторів не працював», – заявив чиновник.

Він закликав з’ясувати, яким чином визначався пріоритетний для посадки борт. Голова ХОДА назвав розслідування авіатрощі ключовим для обороноздатності країни.

«Ми не повинні зміщувати акценти, ми повинні жорстко відпрацювати, і незалежно від того, хто винен у цій історії, він повинен бути покараний однозначно», – цитує Кучера повідомлення обласної адміністрації.

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Міністерство внутрішніх справ повідомляло, що літак Повітряних сил ЗСУ «Ан-26» впав біля Чугуєва Харківської області близько 20:50 25 вересня у двох кілометрах від військового аеродрому. У Збройних силах заявляли, що літак заходив на посадку. Спочатку рятувальники повідомляли, що на борту літака перебували 28 людей. Пізніше Командування Повітряних сил ЗСУ уточнило, що їх було 27 – курсанта Олександра Харченка в останній момент не допустили до польоту, тому його на борту не було. Внаслідок катастрофи 26 осіб загинули, одна людина вижила, вона перебуває у лікарні.

ДБР повідомило, що попередньо перевіряє чотири версії авіакатастрофи Ан-26 на Харківщині.

26 вересня в Україні оголошене днем жалоби за жертвами авіакатастрофи на Харківщині.