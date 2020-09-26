Відео моменту падіння АН-26 та фото загиблих курсантів оприлюднив заступник керівника МВС

Увечері 25 вересня у Харківській області при заході на посадку упав і загорівся літак АН-26.

На борту було 27 людей: члени екіпажу, курсанти і офіцери Харківського університету Повітряних Сил ЗСУ імені Кожедуба .

. Як повідомила Служба безпеки України, перед моментом катастрофи, командир літака доповів про відмову лівого двигуна і запросив захід на посадку.

Міністр оборони Андрій Таран висловив припущення, що літак АН-26 зачепив крилом землю при посадці.

Слідчі ДБР розглядають чотири версії катастрофи військового літака АН-26 на Харківщині.

Заступник міністра внутрішніх справ України Антон Геращенко виклав у себе на сторінці мережі Facebook відео моменту катастрофи літака.

За словами Геращенка, це відео із відеокамери, встановленої на одній із висотних будівель Чугуєва.

«Це відео має допомогти слідчим і експертам встановити – що ж сталося після того, як командир корабля повідомив про відмову лівого двигуна і приготувався до посадки на правому», – написав заступник керівника МВС.

Також Антон Геращенко опублікував фотографії загиблих курсантів.

Міністерство оборони оприлюднило перелік імен військових, які загинули внаслідок авіакатастрофи літака Ан-26 у Харківській області.

Згідно з переліком, із 26 загиблих 19 – курсанти Харківського національного університету Повітряних сил імені Івана Кожедуба.

Судячи з переліку, один із загиблих, солдат Олександр Скочков, був сином капітана Повітряних сил ЗСУ Ігоря Скочкова, який загинув на борту літака Іл-76, збитого контрольованими Росією бойовиками поблизу Луганська в червні 2014 року.

Раніше 26 вересня Міністерство оборони заявило, що в інтернеті поширюються неправдиві повідомлення про «масові відрахування» курсантів ХНУ ПС.

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