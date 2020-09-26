У ЗСУ заперечують «масове відрахування» курсантів після авіакатастрофи на Харківщині

Жоден курсант Харківського національного університету Повітряних Сил імені Івана Кожедуба не виявив бажання забрати документи після авіакатастрофи літака Ан-26 в Харківській області, заявляє Міністерство оборони з посиланням на командування Повітряних сил Збройних сил України.

«За інформацією Харківського національного університету Повітряних Сил імені Івана Кожедуба, жоден курсант льотного факультету не виявив бажання відрахуватись з університету. У Командуванні наголосили, що інформація про так зване «масове написання рапортів на відрахування курсантами льотного факультету першого курсу» циркулює в мережі Інтернет та поширюється окремими особистостями», – заявляє пресслужба Міноборони.

Командування закликало громадськість «перевіряти інформацію перед її опублікуванням» та отримувати інформацію з офіційних джерел.

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Міністерство внутрішніх справ повідомляло, що літак Повітряних сил ЗСУ «Ан-26» впав біля Чугуєва Харківської області близько 20:50 25 вересня у двох кілометрах від військового аеродрому. У Збройних силах заявляли, що літак заходив на посадку. Спочатку рятувальники повідомляли, що на борту літака перебували 28 людей. Пізніше Командування Повітряних сил ЗСУ уточнило, що їх було 27 – курсанта Олександра Харченка в останній момент не допустили до польоту, тому його на борту не було. Внаслідок катастрофи 26 осіб загинули, одна людина вижила, вона перебуває у лікарні.

ДБР повідомило, що попередньо перевіряє чотири версії авіакатастрофи Ан-26 на Харківщині.

26 вересня в Україні оголошене днем жалоби за жертвами авіакатастрофи на Харківщині.