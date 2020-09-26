Доступу до чорних скриньок Ан-26 поки немає – Уруський

Бортові самописці лежать у хвостовій частині літака Ан-26, який впав у Харківській області, і наразі до них немає доступу, повідомив віцепрем’єр-міністр, голова слідчої комісії Олег Уруський. Про це він сказав 26 вересня на засіданні уряду.

«Чорні ящики розташовані в хвостовій частині літака, до них поки що доступу немає, доки не завершені роботи з тілами загиблих. Щойно будуть завершені роботи з тілами загиблих, представники Державної служби з надзвичайних ситуацій зможуть дістатися до чорних ящиків, тобто бортових самописців, і залежно від їх стану тоді ми зможемо отримати дані», – заявив Уруський.

Він також повідомив, що жодного з загиблих наразі не вдалося ідентифікувати, цей процес займе від двох до трьох тижнів.

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Міністерство внутрішніх справ повідомляло, що літак Повітряних сил ЗСУ «Ан-26» впав біля Чугуєва Харківської області близько 20:50 25 вересня у двох кілометрах від військового аеродрому. У Збройних силах заявляли, що літак заходив на посадку. Спочатку рятувальники повідомляли, що на борту літака перебували 28 людей. Пізніше Командування Повітряних сил ЗСУ уточнило, що їх було 27 – курсанта Олександра Харченка в останній момент не допустили до польоту, тому його на борту не було. Внаслідок катастрофи 26 осіб загинули, одна людина вижила, вона перебуває у лікарні.

ДБР повідомило, що попередньо перевіряє чотири версії авіакатастрофи Ан-26 на Харківщині.

26 вересня в Україні оголошене днем жалоби за жертвами авіакатастрофи на Харківщині.