Мати курсанта, який вижив у катастрофі «Ан-26»: «Він зістрибнув і зміг вижити»

Мати курсанта В’ячеслава Золочевського, який єдиний вижив у катастрофі «Ан-26» на Харківщині, розповіла «Суспільному», що син встиг зістрибнути з літака.

«Він живий, він зістрибнув, він зміг вижити. Вчора він подзвонив мені о 16:00 і сказав: «Мамо, у мене польоти будуть з шостої до дев’ятої вечора. Він був дуже задоволений, щасливий, він чекав на ці польоти. Я побачила інформацію, що сталася катастрофа. І ще коли я прочитала, що це були льотні навчання, тим паче там були курсанти з Кожедуба, я не знала, що мені робити. Я боялася, що мого сина теж немає», – сказала вона.

За словами лікарів, стан Золочевського стабільний.

«Стан його розцінюється, як середнього ступеня важкості. Емоційно перевантажений. Загрози життю немає, ліків вистачає, стан його стабільний. Опіків він не має», – розповів начальник військово-медичного центру Едуард Хоршун.

На сторінці президента Володимира Зеленського у телеграмі опублікували фото Золочевського у лікарні.

Міністерство внутрішніх справ повідомляло, що літак Повітряних сил ЗСУ «Ан-26» впав біля Чугуєва Харківської області близько 20:50 25 вересня у двох кілометрах від військового аеродрому. У Збройних силах заявляли, що літак заходив на посадку. Спочатку рятувальники повідомляли, що на борту літака перебували 28 людей. Пізніше Командування Повітряних сил ЗСУ уточнило, що їх було 27 – курсанта Олександра Харченка в останній момент не допустили до польоту, тому його на борту не було. Внаслідок катастрофи 26 осіб загинули, одна людина вижила, вона перебуває у лікарні.

ДБР повідомило, що попередньо перевіряє чотири версії авіакатастрофи Ан-26 на Харківщині. Уряд створив комісію з розслідування катастрофи, яка має подати звіт до 25 жовтня.

26 вересня в Україні оголошене днем жалоби за жертвами авіакатастрофи на Харківщині.