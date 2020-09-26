Сім’ям загиблих у катастрофі «Ан-26» виділять по 1,5 млн гривень допомоги – уряд

Сім’ям загиблих в авіакатастрофі літака «Ан-26» на Харківщині виділять 1,5 мільйона гривень допомоги. Про це під час позачергового засідання уряду заявив заступник міністра оборони Ігор Старобінський.

Він додав, що виплати здійснять за рахунок фондів Міноборони.

Міністерство внутрішніх справ повідомляло, що літак Повітряних сил ЗСУ «Ан-26» впав біля Чугуєва Харківської області близько 20:50 25 вересня у двох кілометрах від військового аеродрому. У Збройних силах заявляли, що літак заходив на посадку. Спочатку рятувальники повідомляли, що на борту літака перебували 28 людей. Пізніше Командування Повітряних сил ЗСУ уточнило, що їх було 27 – курсанта Олександра Харченка в останній момент не допустили до польоту, тому його на борту не було. Внаслідок катастрофи 26 осіб загинули, одна людина вижила, вона перебуває у лікарні.

ДБР повідомило, що попередньо перевіряє чотири версії авіакатастрофи Ан-26 на Харківщині.

26 вересня в Україні оголошене днем жалоби за жертвами авіакатастрофи на Харківщині.