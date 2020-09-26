Катастрофа «Ан-26»: на борту літака перебували військові з 11 областей – голова Харківської ОДА

На борту літака «Ан-26» Збройних сил України, який зазнав катастрофи на Харківщині 25 вересня, перебували військові з 11 областей України. Про це на місці катастрофи заявив журналістам голова Харківської ОДА Олексій Кучер.

«Ми ще не можемо сказати, що всіх знайшли. Тут уже компетенція слідчих органів. Увесь цей час проводиться огляд місця події. Це дуже важлива процесуальна дія, де встановлюються певні обставини. Працюють близько 10 судмедекспертів у групі зі слідчими. Вони вже завершують усі ці процеси. У мене є всі 27 прізвищ людей, котрі перебували у літаку. Вони з 11-ти областей України», – зазначив Кучер.

При цьому він додав, що для ідентифікації тіл загиблих скоріше за все знадобиться ДНК-експертиза.

Міністерство внутрішніх справ повідомляло, що літак Повітряних сил ЗСУ «Ан-26» впав біля Чугуєва Харківської області близько 20:50 25 вересня у двох кілометрах від військового аеродрому. У Збройних силах заявляли, що літак заходив на посадку. Спочатку рятувальники повідомляли, що на борту літака перебували 28 людей. Пізніше Командування Повітряних сил ЗСУ уточнило, що їх було 27 – курсанта Олександра Харченка в останній момент не допустили до польоту, тому його на борту не було. Внаслідок катастрофи 26 осіб загинули, одна людина вижила, вона перебуває у лікарні.

ДБР повідомило, що попередньо перевіряє чотири версії авіакатастрофи Ан-26 на Харківщині.

Секретар Ради національної безпеки та оборони Олексій Данілов повідомляв, що політ був навчально-тренувальним.