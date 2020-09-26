Катастрофа «Ан-26» на Харківщині: Зеленський доручив припинити польоти «аналогічних літаків» до з’ясування причин трагедії

Президент України Володимир Зеленський доручив припинити польоти з залученням літаків, аналогічних «Ан-26», який зазнав катастрофи у Харківській області. Про це в ефірі телеканалу «Україна 24» заявив заступник голови Офісу президента Олег Татаров.

«Президент дав доручення призупинити будь-які польоти з залученням аналогічних літаків до з’ясування причин трагедії. Доручення вже почали виконувати. Я припускаю, що таких польотів не буде, поки не буде з’ясовано об’єктивно, що ж сталося», – зазначив Татаров.

Міністерство внутрішніх справ повідомляло, що літак Повітряних сил ЗСУ «Ан-26» впав біля Чугуєва Харківської області близько 20:50 25 вересня у двох кілометрах від військового аеродрому. У Збройних силах заявляли, що літак заходив на посадку. Спочатку рятувальники повідомляли, що на борту літака перебували 28 людей. Пізніше Командування Повітряних сил ЗСУ уточнило, що їх було 27 – курсанта Олександра Харченка в останній момент не допустили до польоту, тому його на борту не було. Внаслідок катастрофи 26 осіб загинули, одна людина вижила, вона перебуває у лікарні.

ДБР повідомило, що попередньо перевіряє чотири версії авіакатастрофи Ан-26 на Харківщині.

Секретар Ради національної безпеки та оборони Олексій Данілов повідомляв, що політ був навчально-тренувальним.