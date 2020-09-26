Авіакатастрофа під Харковом: міністр оборони заперечив версію з відмовою двигуна

Аварія військового літака Ан-26 на Харківщині сталася, ймовірно, через те, що літак зачепився крилом за землю. Про це вранці 26 вересня заявив міністр оборони України Андрій Таран, повідомили у Міноборони.

«Попередній аналіз свідчить про те, що, скоріш за все, літак зачепився крилом об землю. Чорний ящик зараз знаходиться ще в літаку. Після аналізу інформації, яка там знаходиться, можна буде робити якісь висновки. Що стало причиною – сказати важко», – зазначив міністр.

Він також заперечив, що літак упав через відмову двигуна, про що вчора казав голова Харківської обласної державної адміністрації Олексій Кучер.

«Двигун не відмовив, відмовив якийсь датчик. За тією інформацією, що ми маємо, двигун мав ще 5 тисяч льотних годин до чергового ремонту, тобто сказати, що трапилося з двигуном, ми не можемо. Якась технічна неполадка», – зазначив Таран.

При цьому міністр наголосив, що керував літаком досвідчений пілот-інструктор.

Командування Повітряних сил ЗСУ повідомляє, що літак, який зазнав катастрофи, цього року отримав продовження строку експлуатації підприємством-виробником на два роки

«Аби уникнути викривлення інформації та маніпуляцій повідомляємо, що Планом утримання та розвитку Збройних Сил України на 2020 рік та Планом ремонту озброєння, військової техніки та майна Збройних Сил України виконання капітального ремонту літака Ан-26 №56-08 (бортовий №76) не передбачалося. Тож інформація щодо літака Ан-26Ш, який зазнав катастрофи під Чугуєвом на Харківщині, начебто не був не готовий до виконання польотів й планувався найближчим часом до ремонту не відповідає дійсності», – мовиться у повідомленні.

Міністерство внутрішніх справ повідомляло, що літак Повітряних сил ЗСУ «Ан-26» впав біля Чугуєва Харківської області близько 20:50 25 вересня у двох кілометрах від військового аеродрому. У Збройних силах заявляли, що літак заходив на посадку. Спочатку рятувальники повідомляли, що на борту літака перебували 28 людей. Пізніше Командування Повітряних сил ЗСУ уточнило, що їх було 27 – курсанта Олександра Харченка в останній момент не допустили до польоту, тому його на борту не було. Внаслідок катастрофи 25 осіб загинули, двоє вижили: одна людина у середньому стані, інша – у надважкому.

Секретар Ради національної безпеки та оборони Олексій Данілов повідомляв, що політ був навчально-тренувальним.