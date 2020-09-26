Людина, яка вижила у катастрофі літака на Харківщині, померла у лікарні – ДСНС

У лікарні померла людина, яка вижила внаслідок авіакатастрофи на Харківщині. Про це повідомили у Державній службі з надзвичайних ситуацій.

«Людина, яка внаслідок авіаційної катастрофи перебувала у лікарні у вкрай важкому стані – померла», – мовиться у повідомленні.

Раніше повідомлялося про двох людей, які вижили при падінні літака. Ще один перебував у стані середньої важкості, зазначали у ДБР.

Таким чином загальна кількість жертв авіакатастрофи зросла до 26.

Міністерство внутрішніх справ повідомляло, що літак Повітряних сил ЗСУ «Ан-26» впав біля Чугуєва Харківської області близько 20:50 25 вересня у двох кілометрах від військового аеродрому. У Збройних силах заявляли, що літак заходив на посадку. Спочатку рятувальники повідомляли, що на борту літака перебували 28 людей. Пізніше Командування Повітряних сил ЗСУ уточнило, що їх було 27 – курсанта Олександра Харченка в останній момент не допустили до польоту, тому його на борту не було. Внаслідок катастрофи 25 осіб загинули, двоє вижили: одна людина у середньому стані, інша – у надважкому.

ДБР повідомило, що попередньо перевіряє чотири версії авіакатастрофи Ан-26 на Харківщині.

Секретар Ради національної безпеки та оборони Олексій Данілов повідомляв, що політ був навчально-тренувальним.