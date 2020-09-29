«Мріяв про небо з дитсадка»: у Харкові прощалися із курсантом, який помер від опіків після падіння АН-26 (відео)

У Харкові відбулася церемонія прощання із курсантом Університету повітряних сил Віталієм Вільховим. Він був на борту літака АН-26, який розбився під Чугуєвим. Отримавши численні опіки, курсант помер у лікарні на наступний день. Віталій родом із Львівщини. Друзі та знайомі кажуть, що він мріяв випробовувати військові літаки. Після прощання тіло Віталія на літаку доправили до Львова. Похорони відбудуться завтра. Прощання із іншими загиблими відбудеться після експертизи ДНК. Увечері 25 вересня літак Повітряних сил ЗСУ Ан-26 упав біля Чугуєва, що у Харківській області, за два кілометри від військового аеродрому. На борту літака 1977 року виробництва було 27 осіб – військові льотчики та курсанти університету Повітряних сил імені Кожедуба. Вижив лише один курсант, зараз він у лікарні.