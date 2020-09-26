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26 вересня 2020, Київ 05:51
Відео

Авіакатастрофа: АН-26 з курсантами на борту розбився під Харковом (відео)

Авіакатастрофа в Україні: біля Чугуєва Харківської області розбився літак АН-26 з курсантами на борту. У Збройних силах заявляли, що літак, перед тим як впасти, заходив на посадку. Авіакатастрофа військового літака «АН-26» поблизу Харкова сталася під час навчально-тренувального польоту, повідомив секретар Ради національної безпеки та оборони Олексій Данілов. Він підтвердив, що військово-транспортний літак розбився, виконуючи захід на посадку. За даними рятувальників, на борту перебували сім офіцерів та 21 курсант Харківського університету Повітряних сил ЗС України. Водночас у поліції кажуть, що на борту було 23 людини. (Відео Reuters).

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