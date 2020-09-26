ДСНС: знайдено 25 тіл загиблих у авіакатастрофі на Харківщині

Рятувальники знайшли 25 тіл військових, загиблих у катастрофі літака «Ан-26» на Харківщині. Про це повідомили у Державній службі з надзвичайних ситуацій.

«Станом на 12:15 на місці авіакатастрофи знайдено тіла 25 загиблих осіб. Одна особа померла у лікарні та одна особа травмована (перебуває у лікарні)», – мовиться у повідомленні.

На місці працюють 62 рятувальники та 10 одиниць техніки, зазначили у відомстві.

Міністерство внутрішніх справ повідомляло, що літак Повітряних сил ЗСУ «Ан-26» впав біля Чугуєва Харківської області близько 20:50 25 вересня у двох кілометрах від військового аеродрому. У Збройних силах заявляли, що літак заходив на посадку. Спочатку рятувальники повідомляли, що на борту літака перебували 28 людей. Пізніше Командування Повітряних сил ЗСУ уточнило, що їх було 27 – курсанта Олександра Харченка в останній момент не допустили до польоту, тому його на борту не було. Внаслідок катастрофи 26 осіб загинули, одна людина вижила, вона перебуває у лікарні.

ДБР повідомило, що попередньо перевіряє чотири версії авіакатастрофи Ан-26 на Харківщині.

Секретар Ради національної безпеки та оборони Олексій Данілов повідомляв, що політ був навчально-тренувальним.